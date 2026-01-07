松井珠理奈、高橋みなみから結婚祝福 AKBコンサートでは報告できずウズウズ「大声ダイヤモンド！って感じだったんですけど…」
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34※辻＝しんにょうは一点）が7日、都内で結婚会見を行った。多くの報道陣が集まるなか、金屏風の前にそろって登場した。
【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈
先日開催されたAKB48のコンサートでは、直接OGメンバーに報告できなかったという松井。「先輩方、20周年を迎えたお姉ちゃんたちに報告したくて。武道館に呼んでいただいたときも報告したくて、ウズウズしていてここ（のど）まででてきて“大声ダイヤモンド！”って感じだったんですけど…」と、もどかしい気持ちを隠しつつ、前田敦子とともに自身がセンターを務めたAKB48の楽曲タイトルになぞらえて笑いを誘った。
改めてその後「報告はしました。高橋みなみさんは、東海地方でも番組をやられているので、旦那さんがお世話になることもあると思うので、『夫婦ともどもお願いします』と。『本当に幸せになってね』と言ってくれました」とうれしげに明かしていた。
松井は1997年3月8日生まれ、愛知県出身。地元のSKE48だけでなく、AKB48のメンバーとしても活躍。2021年にSKE48を卒業。24年に独立。辻本は1991年5月17日生まれ、岐阜県出身。2010年からBOYS AND MENのメンバーとして活躍している。
2人は一部で結婚が報じられたことを受け、辻本の所属事務所・フォーチュンエンターテイメントが「事実」と認めていた。
