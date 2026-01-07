【きょうから】ロッテリア、ぜいたくな“すき焼きバーガー”3種登場 牛カルビ×とろ〜り半熟風たまごで本格的な味わい
ハンバーガーショップ「ロッテリア」は7日から期間限定で、『とろたま牛すき焼きバーガー』を含む新商品3品を販売する。
【写真】ボリュームたっぷり！『倍盛りとろたま牛すき焼きバーガー』
ロッテリアでは、新年の始まりに“牛すき焼き”のぜいたくな味わいをバーガーで気軽に楽しめる、「牛すき焼きバーガーフェア」を開催。『とろたま牛すき焼きバーガー』は、牛カルビ肉とすき焼きの定番食材であるしらたきを、焼津産鰹節の香りと利尻産昆布の旨みが特長の特製すき焼きソースと合わせ、ハンバーグパティやとろ〜り半熟風たまご、レタス、マヨネーズなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ一品。ひと口食べると、牛カルビ肉の濃厚な旨みや特製すき焼きソースの鰹節や昆布の風味、半熟風たまごのまろやかさが重なり合う、本格的なすき焼きのようなぜいたくな味わいを楽しめる。
また、ピリッとした辛みがクセになる、特製旨辛ソースを合わせた『旨辛とろたま牛すき焼きバーガー』や、『とろたま牛すき焼きバーガー』の牛カルビ肉やしらたき、ハンバーグパティを2倍に増量した、『倍盛りとろたま牛すき焼きバーガー』も登場する。
■商品概要（価格は全て税込）
『とろたま牛すき焼きバーガー』620円
牛カルビ肉とすき焼きの定番食材しらたきを、焼津産鰹節の香りと利尻産昆布の旨みが特長の特製すき焼きソースと合わせ、ハンバーグパティやとろ〜り半熟風たまご、レタス、マヨネーズなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ一品。ひと口食べると、牛カルビ肉の濃厚な旨みや特製すき焼きソースの鰹節や昆布の風味、半熟風たまごのまろやかさが重なり合う、本格的なすき焼きのようなぜいたくな味わいを楽しめる。
『旨辛とろたま牛すき焼きバーガー』640円
『とろたま牛すき焼きバーガー』に、ピリッとした辛みがクセになる、特製旨辛ソースをトッピングした。スパイシーな風味を加えることで、すき焼きソースの甘辛さが際立つように仕上げている。
『倍盛りとろたま牛すき焼きバーガー』990円
『とろたま牛すき焼きバーガー』の牛カルビ肉やしらたき、ハンバーグパティを2倍に増量したボリューム満点の一品。ぜいたくな牛すき焼きの味わいを、心ゆくまで楽しめる
