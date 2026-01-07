日本時間7日に行われたMLB・ブルージェイズの入団会見で、岡本和真選手がメジャー初挑戦となる来季への意気込みを語りました。

これまで巨人で11年間プレーし、1074試合に出場した岡本選手。4番も担い248本塁打、717打点、通算打率.277と主にバットでチームに貢献してきました。

その自身の強みについて「僕は体が丈夫なところと、バッティングが得意なところ」と語ると、「3つのポジションどこのポジションでも守れる。準備はしてきていますし、色んなところを守るというのは、僕自身好きなので、凄く楽しみです」と守備面でもアピールしました。

またサードへのこだわりを聞かれると「ジャイアンツの時は凄くそれを感じていました。ただ、どこというのではなく、その日あたえられた中で、それに全てを出し切りたいなと思います」と試合に出るためにポジションにこだわらず、チームの求めに応じる姿勢を見せました。また最大の売りであるバッティングに関しても「学ぶ事は沢山あると思いますし、自分のバッティングスタイル、それとブルージェイズの一員として勉強しながら、改善する所は改善して、そういう部分はしっかりやって行きたいなと思います」と述べ、チームプレーに徹する意欲を見せました。

そして岡本選手は来季の目標として「カナダ、トロントに世界一を持って帰って来る為に、僕は毎日自分の出来る事を精一杯全てを出し切ってプレーしたいと思っています」と語り、昨季ブルージェイズが逃した世界一のタイトル獲得に、持てる力を最大限に発揮する決意をあらわにしました。