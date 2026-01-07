Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2026年1月3日(土)9時から1月7日(水)23時59分まで「スマイルSALE 初売り」を開催中。

現在、耳を塞がない快適な装着感と高音質を兼ね備えた、UGREEN（ユーグリーン）のオープンイヤーイヤホン「HiTune S3」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN イヤーカフ イヤホン Bluetooth 5.4 Hi-Fi音質 ENC搭載 AI通話ノイズキャンセリング 【オープンイヤー型/耳挟み式/完全ワイヤレス/IPX5防水/最大30時間再生】 (ブラック) 2,399円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

片耳わずか約5.3gの超軽量設計。長時間装着しても耳が疲れにくい、UGREENのオープンイヤー「HiTune S3」が20％オフ！

耳を塞がない比類なき開放感、最大30時間再生、そして12mmドライバー搭載でクリアな音質ーーそんな高機能を低価格帯で実現したのが、UGREENのオープンイヤーイヤホン「HiTune S3」。

快適さとコスパを両立した新世代イヤホンが、20％オフの過去最安値で販売中です。

本製品は耳を塞がないオープンイヤー×イヤーカフ設計で、外音を自然に取り込みながら音楽や通話を楽しめる完全ワイヤレスイヤホン。

長時間装着しても耳が疲れにくいのが大きな魅力で、片耳わずか約5.3gという超軽量設計なので、日常の移動や作業中でもストレスフリーに使えます。

また、1回の充電で最大約7.5時間再生、付属の充電ケースと併用で合計最大約30時間のロングバッテリーを搭載しているのも嬉しいポイント。急いでいる時は約15分の充電で約2時間の再生が可能で、忙しい日常にも安心です。

音質と通話品質にも妥協なし

この価格帯では珍しい直径12mmのバイオダイアフラムドライバーとコンポジット振動板を搭載し、低音の厚みと中高音のクリアさを両立。オープンイヤー設計ながら、音質のバランスに優れ、音楽だけでなく動画や通話も快適です。

Bluetoothは最新の5.4世代で接続安定性にも優れ、さまざまなデバイスとスムーズに連携できるのも嬉しいポイント。IPX5防水対応で、汗や小雨でも安心して使用できます。

「HiTune S3」は、驚異的なコスパと快適性、長時間再生・高音質ドライバー・IPX5防水対応を兼ね備えた完全ワイヤレスイヤホン。毎日の通勤や運動をより快適にする、日常使いに最適な選択肢としておすすめのアイテムです。

＞＞UGREENのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2026年1月7日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

