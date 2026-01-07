Image: Soundcore via Gizmodo US

いいとこどりって最高！

オープン型ワイヤレスイヤホンは耳を塞がず、快適な装着感とバッテリー持ちの良さが魅力の製品です。ただ、それとノイキャンの没入感、どっちを採るかという選択を迫られるのもツラいですよね。かといって、常にイヤホン2種類を持ち歩くのも面倒。そこでSoundcoreが提案してきたのは、「両方いっぺんに叶えるイヤホン」です。

オープンイヤーもANCも1台で

アメリカ最大の電子機器見本市「CES 2026」でSoundcoreが発表したAeroFit 2 Proは、オープンイヤーとアクティブノイズキャンセリング（ANC）の切り替えが可能な初のワイヤレスイヤホン。この「モード切替」によって、幅広いシーンでイヤホンを活用できるようになります。

AeroFit2 Proのデュアルユース設定を実現するのが、「5段階調整式イヤーフック」と呼ばれる機能。耳のすぐ外側に装着してオープンオーディオを楽しんだり、密閉してANCを存分に味わったりすることも。さらにAeroFit 2 Proは、オープンイヤーモードかANCモードかを自動検知し、EQを最適化してくれます。

たしかに1つのイヤホンに両方の機能が搭載されているのは、本当に素晴らしいのですが、「あれ？」と思う点がないわけではありません。

まず、AeroFit 2 ProはANCモードを「セミインイヤー」と呼び、快適性を最適化するための「浅い」フィット感を特徴としています。なので、実際に使ってみないことには断言はできませんが、ANCモードの密閉性が従来ほど高くない可能性があります。

とはいえ、従来のイヤホンと同等のノイズキャンセリング性能を実現できるのであれば、AeroFit 2 Proは大きな可能性を秘めていると言えるでしょう。

一番のセールスポイントはデュアルフォームですが、他にも11.8mmダイナミックドライバー、空間オーディオ、標準Bluetoothに加え、ハイレゾ対応のLDACを搭載しており、スペック的にもワイヤレスイヤホンとして十分だといえます。

AeroFit 2 Proは公式サイトにて179.99ドル（約2万8000円）で販売中（30ドルのディスカウントクーポンもあり）。カラーバリエーションはブラック、マットパープル、グロスホワイト、グロスブルーの4色展開。リリース当初はブラックのみで、他色は近日中に発売される予定です。

