【かっぱ寿司】最大5%のPayPayポイントが戻ってくる「PayPayクーポン」キャンペーン実施
かっぱ寿司は1月8日〜2月4日の期間、PayPayで3,000円以上支払った利用者を対象に、最大5%のPayPayポイントが戻ってくる「PayPayクーポン」キャンペーンを全国のかっぱ寿司の店舗(改装中店舗を除く)で実施する。
最大5%のPayPayポイントが戻ってくる「PayPayクーポン」キャンペーン(かっぱ寿司)
同キャンペーンは、PayPayアプリ内で事前にクーポンを取得し、店舗で3,000円以上のPayPay支払いをすることで、最大で支払額の5％相当のPayPayポイントが付与されるというもの。
なお、1回あたりの上限は400ポイントで、利用回数制限はない。また、クーポン付与総額が所定の金額に達した場合、利用可能期間の終了を待たず終了する場合がある。
同店では、他にも1月14日まで「ずわい蟹ほぐし身包み」(110円)や蟹の旨みを味わえる軍艦、茶碗蒸しなどの蟹メニューを販売する「かっぱの豪華かに祭り」や、3月11日まで人気店「鬼金棒」監修の「カラシビ味噌らー麺」全3種およびサイドメニューの販売も行っている。
最大5%のPayPayポイントが戻ってくる「PayPayクーポン」キャンペーン(かっぱ寿司)
同キャンペーンは、PayPayアプリ内で事前にクーポンを取得し、店舗で3,000円以上のPayPay支払いをすることで、最大で支払額の5％相当のPayPayポイントが付与されるというもの。
同店では、他にも1月14日まで「ずわい蟹ほぐし身包み」(110円)や蟹の旨みを味わえる軍艦、茶碗蒸しなどの蟹メニューを販売する「かっぱの豪華かに祭り」や、3月11日まで人気店「鬼金棒」監修の「カラシビ味噌らー麺」全3種およびサイドメニューの販売も行っている。