冬こそ【ライトブルー】が正解かも！ 40・50代が真似したい「最旬ジーンズコーデ」

厚着をして暖かく過ごしたい冬。なんだかコーデが重たく見える……。そんなときは、明るい色味のボトムスで抜け感をプラスしてみて。そこで今回は、ライトブルーのジーンズを取り入れた最旬コーデを紹介。洗練感のあるワンツーコーデやフェミニンなレイヤードスタイルなど、ミドル世代に似合う上品な着こなしをピックアップしました。今季は爽やかなライトブルーのジーンズで、周りと差がつくコーデを目指して。

ライトブルー × ホワイトで女性らしい冬コーデに

【ユニクロ】「ストレートジーンズ」\4,990（税込）

爽やかなライトブルーのジーンズとの組み合わせなら、オーバーサイズのセーターも重た見えを回避できそう。ホワイトとライトブルーの上品な配色で、女性らしい雰囲気も漂います。黒のバッグとシューズで引き締めるのも、きれい見えのポイント。

ツイード調のカーディガンと合わせて上品に

【GU】「バレルレッグジーンズ」\2,990（税込）

カーブしたシルエットが今っぽい、爽やかなライトブルーのジーンズ。トップスにはピンクを選べば、女性らしく軽やかな着こなしに。冬コーデのマンネリ打破にもなりそうです。トップスはショート丈を合わせることで、すっきりバランスよく見せてくれるかも。レザー調のバッグとシューズを投入して、上品さをキープして。

