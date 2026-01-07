¡Ø±ÊÌëÀ±²Ï¡Ù¤Ç¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤«¤é±éµ»ÇÉ¤Ë¡ª¡¡¥Ä¥ó¥Ç¥ìÃË»Ò¤òÇ®±é¤·¤¿¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
¡¡¡Ø·î¸÷ÊÑÁÕ¶Ê¡Á·¯¤È¤Ä¤¯¤ëÎø°¦¾®Àâ¡Á¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¥æ¡¼¡¦¥·¥å¡¼¥·¥ó¤È¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼¤¬2²óÌÜ¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø±ÊÌëÀ±²Ï¡Ê¤¨¤¤¤ä¤»¤¤¤¬¡Ë¡Á¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥é¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Á¡Ù¤Ï¡¢Ç´ã2024Ç¯ÅÙÇÛ¿®¥É¥é¥ÞÇ®ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°Ç¯´Ö1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿°ÛÀ¤³¦¥È¥ê¥Ã¥×¤â¤Î¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥é¥Ö¥³¥á»þÂå·à¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥ê¥ó¡¦¥ß¥¢¥ª¥ß¥¢¥ª¤ÏÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëºî²È¡¦Éâ½®¡Ê¤¦¤¤Õ¤Í¡Ë¤Î¾®Àâ¡ØÂªÍÅ¡Ê¤½¤¯¤è¤¦¡Ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥È¥ê¥Ã¥×¤·¤ÆÏÆÌò¡¦ÎÓ¶ó¡Ê¤ê¤ó¤°¡Ë¤Î¥¥ã¥é¤È¤Ê¤ê¡¢ÍÅ²ø¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÊéÀ¼¡Ê¤Ü¤»¤¤¡Ë¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ë¡£º£²ó¤Ï¤³¤ÎÊéÀ¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶»¥¥å¥ó´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡¡¥Ä¥ó¥Ç¥ìÃË»Ò¤ò±é¤¸¤¿¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼
¢£¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡õ¥·¥¹¥³¥ó¤Ê¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤ÎÊéÀ¼¤òÇ®±é
¡¡¡Ø²Ö¤ÎÅÔ¤Ë¸×¡Ê¤È¤é¡Ë¤ï¤ì¤Æ¡ÁThe Romance of Tiger and Rose¡Á¡Ù¡Øº£¾¬¡¢¼ãÍÍ¤ÏÎø¤Ë¤ª¤Á¤ë¡Ù¤Ç¥Ä¥ó¤È¥Ç¥ì¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼¡£ËÜºî¤ÇÈà¤¬±é¤¸¤ëÊéÀ¼¤âÅµ·¿Åª¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ìÃË»Ò¡£¿Í¤ò´ÊÃ±¤Ë¤Ï¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤Ç¡¢Å¨¤È»×¤¨¤ÐÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¹¶·â¤¹¤ë°ìÊý¡¢°ìÅÙ¿®¤¸¤¿¤é°ìÅÓ¤Ë¿´¤òÊû¤²¤ë¾ðÇ®Åª¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¡£Êª¸ì¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢ÊéÀ¼¤Ï°ìÂ²¤ÎµØ¤òÆ¤¤Ä¤¿¤á¤Ë°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ëµÁÍý¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ëÊéàö¡Ê¤Ü¤è¤¦¡Ë¤Î¤³¤È¤·¤«¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÈà½÷¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ù¤Ã¤¿¤êÅ½¤ê¤Ä¤¯"¥·¥¹¥³¥ó¡É¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡£µóÆ°¤Î²ø¤·¤¤ÎÓ¶ó¤¬Êéàö¤Ë²¿¤«°¤µ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È·Ù²ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¸µ¤Î¾®Àâ¡ØÂªÍÅ¡Ù¤ÇÎÓ¶ó¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ï¡¢Êéàö¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¢ÌøÊ§°á¡Ê¤ê¤å¤¦¤Õ¤Ä¤¤¡Ë¤Ë²£ÎøÊé¤¹¤ë°ÌòÎá¾î¡£¤·¤«¤·¡¢¾®Àâ¤ÎÎÓ¶ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÎÓ¶ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¥ê¥ó¡¦¥ß¥¢¥ª¥ß¥¢¥ª¤Ï¿´Í¥¤·¤¤¸½Âå½÷»Ò¤Ç¡¢¸µ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤À¤«¤é¡¢Êéàö¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤¦¤É¤³¤í¤«¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÊý¡¢À¨ÏÓ¤ÎÍÅ²ø¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿Êéàö¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÎÓ¶ó¤È¤¤¤¦½÷Í§Ã£¤¬¤Ç¤¤ÆÂç´î¤Ó¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿ÊéÀ¼¤Ï¡¢º£ÅÙ¤ÏÎÓ¶ó¤Ë¡È»Ð¤µ¤ó¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡Éµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¢¤òÎ©¤Æ¤ë¡£
¢£¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÁþ¤á¤Ê¤¤Äï¥¥ã¥é¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë´¶Æ°
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊéÀ¼¤Ï¤¹¤°¤Ë¤¹¤Í¤¿¤ê¡¢¥ä¥¥â¥Á¤ò¾Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤Äï¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼¤¬±é¤¸¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÁþ¤á¤Ê¤¤¡£ÎÓ¶ó¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤ÇÊéÀ¼¤Ë¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¤¬¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÅÌÏ«¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ ¡È¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡©¡É¤ÈÈà½÷¤â»ëÄ°¼Ô¤â¶Ã¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢ÊéÀ¼¤¬ÎÓ¶ó¤Ë¶»¥¥å¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÅ°Æ¬Å°Èø¡¢¤Ò¤Í¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊéÀ¼¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤Î´Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ëÈà¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊª¸ì¤¬¿Ê¤à¤È¡¢ÊéÀ¼¤ÏÎÓ¶ó¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ°ì½ï¤Ëº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¤¢¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿È¤â¿´¤â½ý¤Ä¤¤¤¿Èà¤Ï¿É¤¤¸½¼Â¤ò¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤ò±é¤¸¤ë¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼¤Î´¶¾ð±éµ»¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¼é¤ë¤³¤Á¤é¤â¶¯¤¯¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤è¤¯¤¢¤ë°ÛÀ¤³¦¥È¥ê¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ø¤È¤É¤ó¤É¤óÈ¯Å¸¤·¡¢¾®Àâ¡ØÂªÍÅ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤È¸½¼ÂÀ¤³¦¤¬·Ò¤¬¤êÊéÀ¼¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÈëÌ©¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿´¤Î±ü¿¼¤¯¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹Èà¤ÎÞÕ¿È¤ÎÇ®±é¤Ë¹æµã¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¢£SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ôÇúÁý¡ª¡¡¥¹¥¿¡¼³¹Æ»ñÞ¿ÊÃæ¤Î¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼
¡¡ËÜºî¤ÇºÆ¤Ó¥æ¡¼¡¦¥·¥å¡¼¥·¥ó¤È¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢²þ¤á¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¥í¥Þ¥ó¥¹¤â¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¤ë±éµ»ÇÉ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼¡£Èà¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡ØÞÎ¿åÃÝÄâ¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ø»³²ÏËí¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤âÀä»¿¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñºÇÂç¤ÎSNS¡¢Weibo¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¤³¤Î1Ç¯¤Ç190Ëü¿Í°Ê¾å¤âÁý¤¨¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¾òÌóÂè30²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡ÊCOP30¡Ë¤ËÃæ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤ÆÆ²¡¹¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤Ï¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¡£2026Ç¯¤Ï¡ØÅðÊèÉ®µ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆîÇÉ»°½Ç¸¶ºî¤ÎËÁ¸±¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ØÆîÉôÛã°Æ¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡¢¥É¥ó¡¦¥³¡¼´ÆÆÄºî¤Ç¥É¥ó¡¦¥¨¥ó¥·¡¼¤È¶¦±é¤¹¤ë»þÂå·à¡Ø²Ö³«¶Ó¥·¥å¥¦¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔµ¡Ãæ¡£º£Ç¯¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ø±ÊÌëÀ±²Ï¡Á¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥é¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Á¡Ù¤Ï¡¢DVD¥ê¥ê¡¼¥¹Ãæ¡£U¡¾NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡õ¥·¥¹¥³¥ó¤Ê¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤ÎÊéÀ¼¤òÇ®±é
¡¡¡Ø²Ö¤ÎÅÔ¤Ë¸×¡Ê¤È¤é¡Ë¤ï¤ì¤Æ¡ÁThe Romance of Tiger and Rose¡Á¡Ù¡Øº£¾¬¡¢¼ãÍÍ¤ÏÎø¤Ë¤ª¤Á¤ë¡Ù¤Ç¥Ä¥ó¤È¥Ç¥ì¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼¡£ËÜºî¤ÇÈà¤¬±é¤¸¤ëÊéÀ¼¤âÅµ·¿Åª¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ìÃË»Ò¡£¿Í¤ò´ÊÃ±¤Ë¤Ï¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤Ç¡¢Å¨¤È»×¤¨¤ÐÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¹¶·â¤¹¤ë°ìÊý¡¢°ìÅÙ¿®¤¸¤¿¤é°ìÅÓ¤Ë¿´¤òÊû¤²¤ë¾ðÇ®Åª¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¡£Êª¸ì¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢ÊéÀ¼¤Ï°ìÂ²¤ÎµØ¤òÆ¤¤Ä¤¿¤á¤Ë°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ëµÁÍý¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ëÊéàö¡Ê¤Ü¤è¤¦¡Ë¤Î¤³¤È¤·¤«¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÈà½÷¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ù¤Ã¤¿¤êÅ½¤ê¤Ä¤¯"¥·¥¹¥³¥ó¡É¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡£µóÆ°¤Î²ø¤·¤¤ÎÓ¶ó¤¬Êéàö¤Ë²¿¤«°¤µ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È·Ù²ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¸µ¤Î¾®Àâ¡ØÂªÍÅ¡Ù¤ÇÎÓ¶ó¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ï¡¢Êéàö¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¢ÌøÊ§°á¡Ê¤ê¤å¤¦¤Õ¤Ä¤¤¡Ë¤Ë²£ÎøÊé¤¹¤ë°ÌòÎá¾î¡£¤·¤«¤·¡¢¾®Àâ¤ÎÎÓ¶ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÎÓ¶ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¥ê¥ó¡¦¥ß¥¢¥ª¥ß¥¢¥ª¤Ï¿´Í¥¤·¤¤¸½Âå½÷»Ò¤Ç¡¢¸µ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤À¤«¤é¡¢Êéàö¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤¦¤É¤³¤í¤«¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÊý¡¢À¨ÏÓ¤ÎÍÅ²ø¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿Êéàö¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÎÓ¶ó¤È¤¤¤¦½÷Í§Ã£¤¬¤Ç¤¤ÆÂç´î¤Ó¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿ÊéÀ¼¤Ï¡¢º£ÅÙ¤ÏÎÓ¶ó¤Ë¡È»Ð¤µ¤ó¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡Éµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¢¤òÎ©¤Æ¤ë¡£
¢£¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÁþ¤á¤Ê¤¤Äï¥¥ã¥é¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë´¶Æ°
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊéÀ¼¤Ï¤¹¤°¤Ë¤¹¤Í¤¿¤ê¡¢¥ä¥¥â¥Á¤ò¾Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤Äï¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼¤¬±é¤¸¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÁþ¤á¤Ê¤¤¡£ÎÓ¶ó¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤ÇÊéÀ¼¤Ë¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¤¬¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÅÌÏ«¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ ¡È¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡©¡É¤ÈÈà½÷¤â»ëÄ°¼Ô¤â¶Ã¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢ÊéÀ¼¤¬ÎÓ¶ó¤Ë¶»¥¥å¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÅ°Æ¬Å°Èø¡¢¤Ò¤Í¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊéÀ¼¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤Î´Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ëÈà¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊª¸ì¤¬¿Ê¤à¤È¡¢ÊéÀ¼¤ÏÎÓ¶ó¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ°ì½ï¤Ëº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¤¢¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿È¤â¿´¤â½ý¤Ä¤¤¤¿Èà¤Ï¿É¤¤¸½¼Â¤ò¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤ò±é¤¸¤ë¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼¤Î´¶¾ð±éµ»¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¼é¤ë¤³¤Á¤é¤â¶¯¤¯¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤è¤¯¤¢¤ë°ÛÀ¤³¦¥È¥ê¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ø¤È¤É¤ó¤É¤óÈ¯Å¸¤·¡¢¾®Àâ¡ØÂªÍÅ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤È¸½¼ÂÀ¤³¦¤¬·Ò¤¬¤êÊéÀ¼¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÈëÌ©¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿´¤Î±ü¿¼¤¯¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹Èà¤ÎÞÕ¿È¤ÎÇ®±é¤Ë¹æµã¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¢£SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ôÇúÁý¡ª¡¡¥¹¥¿¡¼³¹Æ»ñÞ¿ÊÃæ¤Î¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼
¡¡ËÜºî¤ÇºÆ¤Ó¥æ¡¼¡¦¥·¥å¡¼¥·¥ó¤È¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢²þ¤á¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¥í¥Þ¥ó¥¹¤â¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¤ë±éµ»ÇÉ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼¡£Èà¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡ØÞÎ¿åÃÝÄâ¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ø»³²ÏËí¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤âÀä»¿¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñºÇÂç¤ÎSNS¡¢Weibo¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¤³¤Î1Ç¯¤Ç190Ëü¿Í°Ê¾å¤âÁý¤¨¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¾òÌóÂè30²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡ÊCOP30¡Ë¤ËÃæ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤ÆÆ²¡¹¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤Ï¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¡£2026Ç¯¤Ï¡ØÅðÊèÉ®µ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆîÇÉ»°½Ç¸¶ºî¤ÎËÁ¸±¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ØÆîÉôÛã°Æ¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡¢¥É¥ó¡¦¥³¡¼´ÆÆÄºî¤Ç¥É¥ó¡¦¥¨¥ó¥·¡¼¤È¶¦±é¤¹¤ë»þÂå·à¡Ø²Ö³«¶Ó¥·¥å¥¦¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔµ¡Ãæ¡£º£Ç¯¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ø±ÊÌëÀ±²Ï¡Á¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥é¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Á¡Ù¤Ï¡¢DVD¥ê¥ê¡¼¥¹Ãæ¡£U¡¾NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡£