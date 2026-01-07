マクドナルドとドラゴンクエストのコラボメニューから4品を食べてみた

1月7日から販売がスタートしたマクドナルドとドラゴンクエストのコラボメニュー「ドラクエバーガー」。さっそく食べてみたので食レポをお届けする。コラボメニューを注文する際の参考にして欲しい。

日本マクドナルドは、2026年で40周年を迎えるドラゴンクエストとのコラボレーションキャンペーンを展開中。今回のドラクエバーガーがコラボ第2弾で、新商品の「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」と「ホットチリ＆タルタルチキン」、昨年に続いて復活登場する「チーズダブルてりやき」が用意されている。

勇者の剣の剣筋をイメージしたというスリットが特徴のオリジナルバンズ

ドラクエバーガー3商品は、勇者の剣の剣筋をイメージしたというスリットが特徴のオリジナルバンズでサンドされている。

またコラボドリンクとして、スライムの鮮やかな青色をイメージしたという「マックフィズ/マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味」も登場している。今回は、これら5メニューのうち、マックフロートを除く4メニューを食べてみた。

単品価格は、ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨが560円、ホットチリ＆タルタルチキンが490円、チーズダブルてりやきが540円、マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味が300円、マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味が380円。

コラボメニューは数量限定のオリジナルパッケージで提供。マッククルーの帽子を被っていたり、ドリンクを背負っていたりと、コラボならではのデザインになっている

側面に描かれているモンスターたちもコラボレーションデザインに

これらコラボメニューは、数量限定で特別なオリジナルパッケージで提供。マックフィズ/フロートはスライムの顔があしらわれた限定カップが用意される。

「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」

ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨは、キングスライムがあしらわれたパッケージで提供。肉厚のビーフパティに、ざく切りポテトパティ、スモーキーベーコンもトッピングされており、ボリューム感は満点。

ソースには、コンソメペッパーマヨが使われているが、ペッパーの辛味は抑えめ。コンソメの香りがスッと鼻に抜け、マヨネーズの酸味もアクセントになって、ぱくぱくと食べ進められる一品だった。

「ホットチリ＆タルタルチキン」

ホットチリ＆タルタルチキンはキラーパンサーが描かれたパッケージで提供。商品名にあるとおり、辛味の強いホットチリとサワークリームのコクが特徴のタルタルソースの2種類のソースが使われたチキンサンドとなる。

赤いソースがホットチリ。それなりに辛い

商品ページで「辛味が苦手な方はご注意ください」とされているとおり、ホットチリはかなりスパイシー。筆者もそこまで辛いものが得意なわけではないので、最初の一口で思わず「辛っ!」と声が漏れてしまった。

ただその辛さと、サワークリームの酸っぱさが味のアクセントに、カラッと揚がったチキンパティのサクサク感が食感のアクセントになっているので、ついつい食べ進めてしまう。

また辛さについても、後で紹介するコラボドリンクと組み合わせると口がリフレッシュされる印象だった。ただ、ソースが2種類使われているためか、食べているとそれなりに手がベトベトになるので、その点はご注意を。

「チーズダブルてりやき」。ソースがたっぷりでパッケージが溢れんばかり

最後のコラボメニューであるチーズダブルてりやきは昨年の「エヴァンゲリオンバーガー」でも復刻登場した一品。2枚のポークパティにてりやき風味のソースが絡んだ、食べごたえのあるメニューだ。今回はキラーマシンが描かれたパッケージでの提供となる。

てりやきソースは、醤油の塩気よりも甘辛さのほうが強い仕上がりで、重たさはない。ポークパティの2枚使われていてボリューム感も満点。シャキシャキ感のあるレタスがアクセントとなっていて、食べやすい一品。

ただ、とにかくてりやきソースがたっぷりで、パッケージからもこぼれてしまいそうなほど。先ほどのホットチリ＆タルタルチキン以上に、手や口周りをベトベトにして食べる覚悟も求められる。

「マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味」。コラボパッケージはまさにスライム

コラボドリンクのマックフィズは、ラムネの爽やかな香りが鼻に抜け、ヨーグルトの酸味がふわっと口に広がるさっぱりとしたドリンク。インドカレー屋で頼むラッシーに近いイメージで、極端に甘ったるいわけではないので、リフレッシュにはピッタリ。辛味の強いバーガーであるホットチリ＆タルタルチキンとのコンビネーションが個人的には好みだった。

今回のコラボメニューで、個人的にリピートするならホットチリ＆タルタルチキン。辛味の強いバーガーではあるが、辛くて食べられないというほどではなく、程よいアクセントでついつい食べ進めてしまう。またチキンパティのカリカリ感も食感のアクセントになっているのでやみつきになる点が好みだった。