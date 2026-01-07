Nothing¤¬4Ëü2800±ß¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡ÖNothing Phone (3a) Lite¡×¤ò1·î15ÆüÈ¯Çä¤Ø¡¡ÆüËÜ¸ÂÄê¿§¤Î¥ì¥Ã¥É¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
Nothing Technology Japan¤Ï1·î7Æü¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¿·À½ÉÊ¡ÖNothing Phone (3a) Lite¡×¤Î¹ñÆâÈÎÇä¤ò1·î15Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï4Ëü2800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢Nothing Phone½é¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÎÀ½ÉÊ¡£Nothing.tech¤Ç°·¤¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¸ÂÄê¿§¤Î¥ì¥Ã¥É¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¹Å¼Á¥¬¥é¥¹¤òÇØÌÌ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤·¤¿Æ©ÌÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó
Äã²Á³Ê¤Ê¤¬¤éÇØÌÌ¤Ë¤Ï¹Å¼Á¥¬¥é¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Nothing Phone¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆâÉô¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¸«¤¨¤ëÆ©ÌÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ§½±¡£¼Á´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ã¥¸¤ò´Ý¤á¤¿3D¥«¡¼¥Ö¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Nothing Phone (3)¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤ÏPhone (3)¤Ë¶á¤¯¡¢ÆâÉô¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¹½Â¤Åª¤Ë¸«¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£3´ã¥«¥á¥é¤ò¥«¥á¥é¥Ð¡¼¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆÈÎ©¤·¤ÆÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Glyph¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï¡ÈGlyph¥é¥¤¥È¡É¤Ë
Phone (3a)¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ó¾õ¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿LED¡¢Phone 3¤Ç¤Ï¡ÖGlyph¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¸Æ¤Ö¥Þ¥¤¥¯¥íLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖGlyph¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢Phone (3a) Lite¤Ç¤ÏÃ±ÂÎ¤ÎLED¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¡ÖGlyph¥é¥¤¥È¡×¤Ë´ÊÎ¬²½¡£²èÌÌ¤òÉú¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç´ù¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¡¢Ï¢ÍíÀè¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¿Í¤«¤é¤ÎÃå¿®¤òÀìÍÑ¥é¥¤¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÃÎ¤é¤»¤¿¤ê¡¢»ØÄê¤·¤¿Ï¢ÍíÀè¤ä¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢»ØÄê¤·¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò´Þ¤à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤ÏÄÌÃÎ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Þ¤ÇGlyph¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¾ðÊó¤òÄÌÃÎ¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ã±ÂÎ¥Þ¥¯¥í¥«¥á¥é¤ò´Þ¤à3´ã¥«¥á¥é¤òÅëºÜ
¥«¥á¥é¤Ï3´ã¹½À®¤Ç¤¹¤¬¡¢5000Ëü²èÁÇ¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡¢800Ëü²èÁÇÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ë¾±ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯4cm¤Þ¤Ç¤Î¶áÀÜ»£±Æ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Þ¥¯¥í¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Instagram¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Î»£±Æ¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Þ¥¯¥í»£±Æ¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
´ðËÜÀÇ½¤Ï½¼¼Â
Âç²èÌÌ¤Î6.77¥¤¥ó¥ÁAMOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¡£ºÇÂçµ±ÅÙ3000nits¤ÈÌÀ¤ë¤¯¡¢ºÇÂç120Hz¤Î¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ÏMediaTek Dimensity 7300¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£8GB RAM¤È128GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Î¹½À®¤Ç¡¢RAM¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤êºÇÂç16GB¤Þ¤ÇRAM¤ò³ÈÄ¥²ÄÇ½¡£eSIM¤È¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£OS¤ÏAndroid 15¥Ù¡¼¥¹¤ÎNothing OS 3.5¤Ç½Ð²Ù¤·¡¢¤½¤Î¸åAndroid 16¥Ù¡¼¥¹¤ÎNothing OS 4.0¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÄó¶¡Í½Äê¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï5000mAh¤Ç¡¢33W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¡£
ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ÎÊÂ¤Ó¤Ë¡ÖEssential Key¡×¤òÅëºÜ¡£ÆÈ¼«AI¥¢¥×¥ê¡ÖEssential Space¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊÝÂ¸¡¢À°Íý¡¢µ²±¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Äó°Æ¡¢Í×Ìó¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
1·î7Æü¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¡£Nothing.tech¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¤ÎÈÎÇä¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÉµ¡§
¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¢¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¸ø¼° ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡×¤Ç¤Ï3Ëü2890±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î²Á³Ê¤Ç¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£MNP¤Ç¤Î¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖRakutenºÇ¶¯¥×¥é¥ó¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖRakutenºÇ¶¯U-NEXT¡×¤ò½é¤á¤Æ¿½¤·¹þ¤à¤ÈºÇÂç16000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ²Á³Ê3Ëü2890 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤ò¼Â¼Á1Ëü6890±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£