King ＆ Prince、台湾版紅白『2026超級巨星紅白藝能大賞』出演決定 2人で台北アリーナでの収録に初参加「こんなにうれしいことはないです」
King ＆ Prince（永瀬廉・高橋海人※高＝はしごだか）が、台湾版紅白とも呼ばれる大型音楽特番『2026超級巨星紅白藝能大賞』に出演することが決定した。同番組は台湾の旧正月大みそかにあたる2026年2月16日に放送され、アジア各国のアーティストが紅組と白組に分かれてステージを繰り広げる年末恒例の音楽番組。
【写真】King ＆ Prince『STARRING』
King ＆ Princeは、7枚目のアルバム『STARRING』が昨年12月24日に発売され、オリコン週間合算アルバムランキングで1位を獲得（2026/1/5付）。表題曲「Theater」もオリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキングで1位を獲得し、各ストリーミングサイトでも上位ランクインし続けており、SNSでは関連動画が1億再生以上を記録するなど、「Theater」が大バズり中。日本のみならず台湾でも人気のKing ＆ Princeが『2026超級巨星紅白藝能大賞』に参加する。
通称、台湾版紅白とも言われる同番組は、台湾、中華圏、韓国などアジアのアーティストが集い、紅組と白組に分かれてライブパフォーマンスを披露する年末恒例の大型歌番組となる。
King ＆ Princeは昨年、収録という形で同番組に初出演となったが、今年は台北アリーナで1月31日に行われる収録に参加予定。現地のファンの前でKing ＆ Princeがパフォーマンスを披露するのは今回が初めてとなる。
1月6日に出演第一弾アーティストとして解禁されたKing ＆ Princeは、番組のYouTubeチャンネルで公開されたメッセージ動画にて、「この度、ついに二人で台湾のみなさんに直接お会いできることになりました！自分たちから会いに行けるということでこんなにうれしいことはないです。行っちゃいます!! 我們台北小巨蛋見 (ウオ・メン・タイ・ベイ・シャオ・チュー・ダン・ジェン!＝台北アリーナで会いましょう！) 要 來 哦！ (ヤオ・ライ・オ!＝来てね！)」と現地語も交えてコメントを寄せている。
番組は台湾ではTTV台視頻道にて放送になるほか、日本を含む海外からは番組のYouTubeより放送との同時配信にて視聴が可能。
そしてこのほど、番組への出演を記念し、現在、東京・UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUで開催中の『King ＆ Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING”』が1月31日から2月8日の期間、台北でも開催されることが決定。会場では、昨年の同番組出演の際にKing ＆ Princeが着用した衣装展示も予定されている。
