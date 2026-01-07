松井珠理奈、夫・辻本達規とフードコートでデートの夢叶える「これが夢だった」
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34※辻＝しんにょうは一点）が7日、都内で結婚会見を行った。多くの報道陣が集まるなか、金屏風の前に登場した。そろって晴れ着で現れ、幸せムードあふれる2人から交際期間の詳細も語られた。
【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈
交際以前は「地元のお兄さんのように悩みも話せたし、昔からの知り合いのようでした」と兄妹のような関係だったという2人だが、松井は、悩みを聞いてもらうなかで「すごくポジティブで、周りもそのポジティブが伝染する。ダメなこともダメと言ってくれるのでこの方と一緒にいたら成長できる相手だなと思ったので、その時にそばにいてもらえたらすてきな人間になれるかな」と好意を抱いたそう。
告白は辻本から。出会って3年ほど経て、クリスマスに告白。松井から「一緒の時間を刻めたらと」とペアの時計をもらったが「僕がプレゼントをわたして、お付き合いしてください、といったら『ちょっとそれは違う』と」とまさかの保留。会場がどよめくと「元気になったときに近くにいてくださったらうれしいけど、これ以上迷惑をかけるのも申し訳ない気持ち。本調子に戻ったときに全然違うと思われたら嫌だなと。今じゃないかもしれない、と。フッたわけじゃない」と弁解した。
だがその後、無事に告白はOK。「自分たちから第一声で伝えるのがいいかなと思ったので、ちょっとだけ帽子をかぶりながら2人の東海エリアの観光地や、ドラゴンズの試合を応援しに行ったりしていました」と変装しつつもデートを楽しんだ。
松井も「この方と結婚する気持ちがあったのでついていきます、と。私もグループを卒業後なのでこれが青春か、と思いながら。ショッピングモールに一緒に行って、フードコートでご飯を食べて」とすると辻本は「すごく喜んでいました。これが夢だった、と」とほほ笑ましげ。
「スガキヤとかペッパーランチとかを食べて幸せだって。学生らしいデートもしたことがなかった。（辻本も）同じように10代からやっていたのでなんでも楽しめる」と声を弾ませる松井に辻本も「それをすごく喜んでくれたのは印象深いですね」とうなずいた。
松井は1997年3月8日生まれ、愛知県出身。地元のSKE48だけでなく、AKB48のメンバーとしても活躍。2021年にSKE48を卒業。24年に独立。辻本は1991年5月17日生まれ、岐阜県出身。2010年からBOYS AND MENのメンバーとして活躍している。
2人は一部で結婚が報じられたことを受け、辻本の所属事務所・フォーチュンエンターテイメントが「事実」と認めていた。
