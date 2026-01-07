赤ちゃんと一緒に暮らし始めてから、2匹のワンコは戸惑いながらも優しく接してくれていて…？尊い日常が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で17万6000回再生を突破。「可愛い」「微笑ましすぎる」といった声が寄せられています。

【動画：本当の兄弟のような『赤ちゃんと2匹の犬』】

赤ちゃんとワンコ2匹の日常

TikTokアカウント「shibaochata」に投稿されたのは、柴犬の「柴雄」くんとチワワの「茶太郎」くんと、飼い主さんの赤ちゃんの微笑ましい日常です。赤ちゃんはまだ動物との接し方がわからないため、結構やりたい放題なのだそう。

柴雄くんが気持ち良さそうに眠っている時にちょっかいを掛けたり、茶太郎くんがご飯を食べている時にお皿をひっくり返したり、2匹の邪魔をしてしまうことも多々あるとか。しかし2匹は何をされても怒らず、赤ちゃんを温かく見守ってくれているといいます。

ワンコは寛容なお兄ちゃん

特にムチムチボディの持ち主である柴雄くんは、赤ちゃんにとって触りたくなる存在なのか、急にお手々をぎゅっと握られたり、立ち上がる時にお腹に手をついて台の代わりにされたり、お耳を引っ張るように雑に触られたりすることもあるそう。

それでも柴雄くんの赤ちゃんに対する寛容な態度は変わらず、全てを受け止めてくれているのだとか。

柴雄くんは迷惑がるどころか、むしろ赤ちゃんと仲良くしたいと思っているようで、「一緒に遊ぶ？」と誘ってくれることも。そして赤ちゃんが誘いに乗ってこなくても、そばにいて子守りを続ける柴雄くん。本当のお兄ちゃんのような姿が、あまりにも尊いです。

愛と優しさに溢れた光景にほっこり

突然赤ちゃんが現れて家族の一員になってから、柴雄くんと茶太郎くんが戸惑っているのを感じているという飼い主さん。それでも赤ちゃんを受け入れて一緒に寝てくれる2匹の優しさに、「いつもありがとう」と心から感謝しているそうです。

きっと赤ちゃんも柴雄くんや茶太郎くんのように、優しい子に育ってくれることでしょう。愛と優しさに溢れた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「尊い」「愛おしい」「仲良しですね」「見ててほっこりします」「やりたい放題ですなぁｗお兄ちゃんたち、優しいねぇ」といったコメントが寄せられています。

柴雄くん＆茶太郎くんの可愛い姿、赤ちゃんやご家族との心温まる日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「shibaochata」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibaochata」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。