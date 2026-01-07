赤ちゃん犬が可愛くて仕方がない父犬に、母犬が近づいてきて…もはや「人間の夫婦」のような状況が面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で101万回再生を突破し、「犬の世界も嫁が強いのねｗ」「こりゃ可愛いすぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃん犬が可愛くて仕方がない父犬→母犬が近づいてきて…もはや『人間の夫婦』のような状況】

可愛すぎる我が子

TikTokアカウント「uoooooo7818」に投稿されたのは、赤ちゃん犬が可愛くて仕方がない黒柴のお父さん犬に、赤柴のお母さんが近づいてきた時の様子。お父さんは、小さな我が子にデレデレの様子。

まだまだ小さくて、お腹もポテポテ、コロコロの赤ちゃん犬。お父さんは顔を近づけてイチャイチャし、可愛さのあまりテンションが上がってしまったよう。

叱られちゃった…

食べちゃいたいほどに愛おしいのか、赤ちゃん犬をカプッと甘噛みしてしまうお父さん。「我が娘、かわいすぎるんだよぉぉ」というお父さんの心の叫びが聞こえてくるようです。

お父さんと赤ちゃん犬でキャッキャしていると、サッと背後から現れたのはお母さん。「なにやってんのよ！」と、ひたすらにはしゃぎ倒しているお父さんを容赦なく叱りつけます。

まるで「人間の夫婦」

この日だけでなく、しょっちゅうお母さんに叱られているというお父さん。それでも毎回愛情と遊びたい気持ちが勝ってしまい、赤ちゃん犬にちょっかいをかけてしまうのだとか。

やはり産後のお母さんは最強で、お父さんにはとっても手厳しいよう。まるで「人間の夫婦」のような光景に、思わず笑いが込み上げてしまいます。

投稿には「犬の世界も嫁が強いのねｗ」「こりゃ可愛いすぎる」「パパっ子になるかな？」「さすがお母さん」「パパ、デレデレ～」「柴さん3匹…幸せ空間だ」といったコメントが寄せられています。

柴犬家族の賑やかな日常は、TikTokアカウント「uoooooo7818」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「uoooooo7818」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。