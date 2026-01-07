お姉ちゃんがリードを持ってお散歩しているのに、ワンコは後ろにいるママさんに夢中で…？ママさんが大好きすぎるワンコのお散歩中の様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万9000回再生を突破しています。

【動画：ママが大好きすぎる犬→お姉ちゃんが代わりにお散歩した結果…『散歩どころじゃない様子』】

後ろ歩きでお散歩するワンコ

TikTokアカウント「_nau.k」に投稿されたのは、マルチーズ×トイプードルのMIX犬「チャック」くんがママさんとお姉ちゃんと一緒にお散歩に行った時の様子です。この日は、お姉ちゃんがリードを持ってお散歩していたのですが、チャックくんは普通に前を向いて歩こうとせず、後ろ向きに歩いていたそう。

チャックくんが後ろを向いている理由は、大好きなママさんがそこにいるから。ママさんを笑顔で見つめ、しっぽを振りながらバックし続けるチャックくん。ママさんへの愛が溢れ出している姿は、思わず笑ってしまうほど可愛いです。

大好きなママさんに夢中！

ママさんに「バックになってるよ」と笑われても、お姉ちゃんに「そんなワンちゃんいないよ？」とツッコミを入れられても、チャックくんはなかなか後ろ歩きをやめなかったそう。

そしてチャックくんはやっと前を向いて歩き出したかと思ったら、すぐに立ち止まって後ろを向き、ママさんをじっと見つめてからトコトコと寄ってきたとか。ママさんに夢中すぎて、まるでお姉ちゃんが見えていないかのようです…！

お散歩どころじゃない姿が可愛い

お姉ちゃんは「うちの事なんてフル無視」とちょっぴり切ない気持ちになったものの、「行くよ～」とリードを引いてお散歩の続きをすることに。するとチャックくんは体だけ前を向き、お顔はママさんがいる後ろを向いた状態で歩き出したとか。

まだ変な歩き方ではあるけれど、バックで歩くよりはまともなお散歩になっているかも？…と思ったのも束の間、チャックくんは再びママさんのそばに行き、「構って～」とアピール。ママさんが大好きすぎて、お散歩どころではないチャックくんなのでした。

この投稿には「可愛すぎるｗ」「ママ一位界隈笑」「後ろ歩きするワンちゃんを初めて見た！」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

チャックくんの可愛い姿やご家族との愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「_nau.k」をチェックしてくださいね。

