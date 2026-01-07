KDDIと沖縄セルラーは5日、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、使い放題トッピングが40回分セットになった「通勤・通学定期」2種の提供を開始した。価格は2200円/回～。期間は1月13日9時30分まで。

トッピングは「【通勤・通学定期】データ使い放題（1時間）40回分」（2200円/回）と「【通勤・通学定期ワイド】データ使い放題（2時間）40回分」（3600円/回）をラインアップする。「データ使い放題」1時間分または2時間分が40回分セットになっており、過去に提供された単品トッピングと比較すると半額で利用できるとしている。

トッピングは購入後、「データ使い放題（1時間または2時間）」が利用できるプリペイドコードがメールで送付される。ユーザーが利用したいタイミングでプリペイドコードを入力すると、データ使い放題が時間分適用される。プリペイドコードは1つで40回使えるもので、2月28日まで利用できる。利用残数は確認できないため、ユーザー自身で管理する必要がある。

なお、同様のトッピングは今後2月1日～10日に販売される。