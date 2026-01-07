北斗晶、口内炎が原因で2kg減量したことを告白「震えて動けなくなりました」

タレントの北斗晶が6日に自身のアメブロを更新。口内炎が原因で体重が2kg減量したことを明かした。

この日、北斗は「私は今日から本格的に仕事開始」と切り出し「このお正月は、のんびり過ごしたのか！？やりたい事をやるのにバタバタしてたのか！？」と回想。一方で「暇さえあれば、台所に立ってた気がする」「腐らす前に料理しちゃえと頑張りました」と、正月も料理に励んでいたことをつづった。

続けて「こんなに沢山、暮れ〜正月にかけて料理したりしたのに…私…2キロ痩せた！！」と明かし、その理由について「口内炎」だと報告。「唇に、ポツポツと2つ出来て」「2つ揃って、大きくなって合体」したと説明し「そのデカく育った口内炎をかばいながら食べてたら…舌の先っちょと横にも口内炎が出来て」「気がついたら2キロ減ってた」と経緯を語った。

しかし、食欲はあったといい「どうしても、どうしても食べたくて」「自分で作ったトッポギを食べたら火が出るほど辛くて…それが口内炎に付いて北斗…震えて動けなくなりました」と悲劇的な結末を迎えたことをコミカルに明かした。

最後に「それでは、皆様私の様に体調は悪くないのに口内炎が出来た人、出来てる人トッポギにはお気をつけ下さい」と呼びかけ、ブログを締めくくった。