¡Ú¥«ー¥×°¦¡Û¥Õ¥¡¥ó¤È¥«ー¥×¤ò¸ì¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¡Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤¿Ï·ÊÞµÊÃãÅ¹¤¬ÊÄÅ¹
¥«ー¥×¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¤µ¤ì¡¢½¸¤¤¤Î¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï·ÊÞµÊÃãÅ¹¤¬£²£°£²£µÇ¯Ëö¡¢¾ïÏ¢µÒ¤é¤Ë¸«¼é¤é¤ì¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é£´£·Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¤ÎºÇ¸å¤ÎÆü¤ÈÅ¹¼ç¤Î»×¤¤¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç»ÔÃæ¶è¤Ë¤¢¤ë¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤Ò¤µ¤·¤¬ÌÜ°õ¤ÎµÊÃãÅ¹¡ØÃãË¼¥«ー¥×¥Õ¥¡¥ó¡Ù¡£Å¹¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¥«ー¥×²«¶â´ü¤Î¥°¥Ã¥º¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ°ì¤òµÇ°¤·¤¿É÷Ï¤Éß¤ä¡¢Í¥¾¡µÇ°¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Å¹¼ç¤Î¶¶ËÜµª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢£´£·Ç¯¤ËÅÏ¤êÅ¹¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦µª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤ä¤á¤è¤¦¤ÈÊÄÅ¹¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
£²£°£°£·Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¢·ÉÊñ¡Ê¤Î¤ê¤·¤²¡Ë¤µ¤ó¤Ï¸µ¥«ー¥×¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÃãË¼¥«ー¥×¥Õ¥¡¥óÅ¹¼ç¡¡¶¶ËÜµª»Ò¤µ¤ó
¡Ö¥ëー¥ー¤Î»þ¤Ëµð¿ÍÀï¤Ç£¸²ó¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢£¹²ó¤Ë¡Êµð¿Í¤Î¡ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤ÆÉé¤±¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
·ÉÊñ¤µ¤ó¤Ï¡¢°úÂà¸å¤Î£±£¹£·£¸Ç¯¤Ë·î´©»ï¡Ø¥«ー¥×¥Õ¥¡¥ó¡Ù¤òÁÏ´©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥ë¤Î£²³¬¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤¿¤Î¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢£±³¬¤ËµÊÃãÅ¹¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÁ°¸å¤Ë¡¢Áª¼ê¤¬ÅÙ¡¹Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃãË¼¥«ー¥×¥Õ¥¡¥óÅ¹¼ç¡¡¶¶ËÜµª»Ò¤µ¤ó
¡ÖÂçÌî¤µ¤ó¡¢ËÌÊÌÉÜ¤µ¤ó¤È¤«¡¢¡Ê¹â¶¶¡Ë·ÄÉ§¤µ¤ó¡Ê¤¬Íè¤¿¡Ë¡£ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢»¨»ï¤ÎÊý¤ÎÌß¤Ä¤Âç²ñ¤ÇÂÞÄ®¸ø±à¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤Íè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤¤¤Ä¤·¤«¡¢Á´¹ñ¤«¤é¥«ー¥×¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦À»ÃÏ¤Ë¡£Å¹¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Îー¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃãË¼¥«ー¥×¥Õ¥¡¥óÅ¹¼ç¡¡¶¶ËÜµª»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¦¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥«ー¥×¤ò°¦¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¹þ¤à¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±þ±ç¤·¤è¤¦¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¡×
¾ïÏ¢µÒ¤ÎÂçÅÄ¹îÌé¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Î¤ªÃë¤´ÈÓ¤ÏËè²ó¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾ïÏ¢µÒ¡¡ÂçÅÄ¹îÌé¤µ¤ó
¡Ö£±£°Ç¯´Ö¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤³¤³¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÄíÎÁÍý¤À¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²ñ¹ç¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¡£¡ÊÏÃ¤¹¤Î¤Ï¥«ー¥×¤ÎÏÃ¤·¡©¡Ë¤Þ¤¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
ÊÄÅ¹¤ÎÁ°Ìë¡¢Å¹¤Ë¤ÏÂçÅÄ¤µ¤ó¤é¾ïÏ¢µÒ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤ªÊÌ¤ì²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾ïÏ¢µÒ
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢½Ë£´£·Ç¯´Ö´°Åê¡£¤³¤³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ ¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£»×¤¤½Ð¤Î¤¢¤ëÇ¯¤Ï¡©¡×
¢£ÃãË¼¥«ー¥×¥Õ¥¡¥óÅ¹¼ç¡¡¶¶ËÜµª»Ò¤µ¤ó
¡ÖÍ¥¾¡¤Î»þ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¶¹¤¤Å¹¤Ë¡¢¥³ー¥Òー¤òÌµÎÁ¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¡ÊÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ç¡Ë£±£µ£°¿Í¤¯¤é¤¤Æþ¤Ã¤¿¡£¡×
¾ïÏ¢µÒ¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤Î¤â¡¢µª»Ò¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£µª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ïÏ¢µÒ¤Ï¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃãË¼¥«ー¥×¥Õ¥¡¥óÅ¹¼ç¡¡¶¶ËÜµª»Ò¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¾ïÏ¢µÒ¤Ï¡ËÊõÊª¤Ç¤¹¤Í¡£¶ì¤·¤¤»þ¤â³Ú¤·¤¤»þ¤â¡¢½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë´èÄ¥¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
·Þ¤¨¤¿ºÇ¸å¤ÎÆü¡¢ÊÄÅ¹¤òÀË¤·¤ß¡¢¸©³°¤«¤é¤â¥«ー¥×¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÆü¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿¥Îー¥È¤Ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ë¬¤ì¤¿¥«ー¥×¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¿ÀÆàÀî¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦ÊÄÅ¹¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÊÇØÈÖ¹æ£±£´¡¦ÄÅÅÄ¡Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥Îー¥È¤Ë¤Ï¡Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¼ä¤·¤¤¤±¤É¥Þ¥Þ¤Ë¤Ï¤ª¸µµ¤¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Æü¤¬Êë¤ì¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀä¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÅ¹¤Ç¤Î¸òÎ®¤â¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¹¡£
¢£ÃãË¼¥«ー¥×¥Õ¥¡¥óÅ¹¼ç¡¡¶¶ËÜµª»Ò¤µ¤ó
¡Ö£±£µÈÖ¡¢¤³¤ì¤ÏÄÅÅÄ¤µ¤ó¡Ê¤Î¥µ¥¤¥ó¡Ë¡£¡×
¢£¥«ー¥×¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¡ÊÇØÈÖ¹æ¡Ë£±£µ¤Î»þ¤ÎÄÅÅÄ¤À¡££±£´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£¡×
µª»Ò¤µ¤ó¤Ïº£¸å¤Ïµå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¥«ー¥×¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃãË¼¥«ー¥×¥Õ¥¡¥óÅ¹¼ç¡¡¶¶ËÜµª»Ò¤µ¤ó
¡Ö»ä¤â¤ªµÒÍÍ¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤â¿É¤¤»þ¤â´î¤Ó¤â¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÎå¤ß¤ÇÄ¹¤¤¤³¤È¤º¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÍè¥·ー¥º¥ó¤Ï¡ËÍ¥¾¡¤¬Ë¾¤ß¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë£³°Ì¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¡¢£´£·Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿µÊÃãÅ¹¡£Å¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥«ー¥×¥Õ¥¡¥ó¤ä¾ïÏ¢µÒ¤Î¿´¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
