元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈と、ボーイズグループ「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」の辻本達規が７日、都内で結婚発表会見を行った。２人は金屏風（きんびょうぶ）をバックに、幸せオーラ全開。この日婚姻届を提出したが、その理由を語った。

婚姻届はきょう１月７日、松井の地元の愛知・春日井市役所に提出した。この日を選んだ理由について、辻本は「僕が応援している（プロ野球の中日）ドラゴンズの柳裕也投手の背番号が１７番。柳投手が大好きというのと、僕の誕生日が５月１７日というのと」と説明。「珠理奈（じゅりな、１０１７）の（語呂の）『１７』で、１と７がいいねという話をしていた」と明かした。

辻本は、柳投手にも結婚を伝えた。「親よりも早く言ったかもしれないですね（笑）」と告白。その際、プロポーズのアドバイスももらったそうで「彼は『１０８本のバラを渡した』って言っていて。それは恥ずかしいから『家でナチュラルに。サラッと言おうと思うんだよね』と伝えたんです。そうしたら『辻本さん、それはダメですよ。これは恥ずかしくてもやるしかないんですよ』」と諭されたという。「そういうのもあって、ちゃんとプロポーズできたというのがあります。結婚式のスーツはオーダーしてくれると言ってくれています」とうれしそうに語った。

辻本は、ボイメンの１２月の横浜公演中に右足の踵骨（しょうこつ、かかとの骨）を骨折したため、松葉杖で登壇となった。