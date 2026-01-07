女優の広瀬すずが７日、都内で行われた富士フイルム「ｉｎｓｔａｘ”チェキ“」新製品発表会に横浜流星とともに登場した。

１９９８年から発売されてきたｉｎｓｔａｘシリーズの最新版で、２人は昨年末に放送された同製品のＣＭに出演。撮影を振り返り、広瀬は「今までとはひと味違うストーリー性が強くて、撮影していて楽しかった。テンポ感とかがお芝居していてもすごく楽しかった」と笑顔を見せた。

新製品には、チェキの他に動画録画が可能で、時代をさかのぼり当時の画質や音声で撮影ができる「ジダイヤル」エフェクトも搭載。２人はレトロな雰囲気のセットでお互いの撮り合いに挑戦した。完成した映像を見て、「いつもとひと味違う柄の写り方も含めて、レトロな雰囲気になって良かった」と満足げな表情。横浜からも「撮影うまいな！」と絶賛された。

最後に今年の抱負を聞かれ「いい意味でマイペースに頑張れたらいいなと思ってます。お仕事を頑張るためのリラックスの時間を、変わらないペースで楽しみたい」と話し、「今年は舞台をやるので、健康に気を付けて頑張りたい」と４月から開幕する舞台「華氏マイナス３２０°」に向けて決意を明かした