なぜ1月7日は七草がゆ？邪気を払って胃も元気に…青森では「けの汁」食べる風習も

1月7日は旧暦の「人日（じんじつ）の節句」。1年の無病息災を祈り、7種類の野菜が入った「七草がゆ」を食べる風習がある。正月料理で疲れた胃を休め、不足しがちな栄養を補う効果もあるといわれている。

七草がゆに使われるのは、「春の七草」と呼ばれる、ゴギョウ、スズナ、スズシロ、セリ、ナズナ、ハコベラ、ホトケノザの7種類の野菜。これらは早春にいち早く芽吹くことから邪気を払うと言われていて、七草がゆは、古くから体を守るための行事食として親しまれてきた。最近では、スーパーで“七草がゆセット”を目にすることもあるだろう。また、7日の朝には、自治体や神社などで七草がゆが無料でふるまわれることもある。

七草がゆの代わりに、その土地の風土に合わせた料理を食べる地域もある。例えば、北海道・東北地方では雪で七草が手に入りにくいため、七草がゆを食べない地域もあるという。農林水産省によると、青森県津軽地方では、七草がゆの代わりに「けの汁」という汁物が食べられている。けの汁には、大根やにんじんなどの冬の根菜のほか、わらびやぜんまい、凍み豆腐などの保存性の高い食材が使われ、寒い地域ならではの工夫が見られる。

こうした風習は、私たちに季節を感じ、健康を願う時間をくれる。忙しい現代でも、行事を通じて一年の始まりを穏やかに迎える心を大切にしたい。