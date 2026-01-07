【仮面ライダームービープロジェクト】 2026年1月27日正午 発表予定

東映は、同社が運営する公式サイト「仮面ライダーWEB」にて「仮面ライダームービープロジェクト」のカウントダウンを公開した。

「仮面ライダームービープロジェクト」は2026年は仮面ライダー生誕55周年を迎え、それを記念したプロジェクトとなっている。

これまで仮面ライダー生誕の周年では、記念イヤーにふさわしい作品が制作されており、生誕45周年では初代仮面ライダーの藤岡弘、氏が演じる本郷猛/仮面ライダー1号を主人公に据え、金田治氏が監督を務めた「仮面ライダー1号」が制作された。

また、生誕50周年では庵野秀明氏が監督・脚本を務めた「シン・仮面ライダー」や西島秀俊氏と中村倫也氏のダブル主演で話題となった「仮面ライダーBLACK SUN」、「仮面ライダーW」の続編をアニメ化した「風都探偵」の3つのプロジェクトが発表された。

生誕55周年ではどのようなプロジェクトが発表されるのか。2026年1月27日正午に公開が予定されている。

(C)石森プロ・東映