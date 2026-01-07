17LIVE、ベビースターラーメンとのキャラクターコラボイベント開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)｣が2025年12月31日より、ベビースターラーメンとのキャラクターコラボイベント「ベイビースター〜国民的お菓子ベビースターラーメンとコラボ!〜」を開催している。
「ベイビースター〜国民的お菓子ベビースターラーメンとコラボ!〜」
○ベイビースターの限定デジタルプライズやグッズが贈呈
「ベイビースター〜国民的お菓子ベビースターラーメンとコラボ!〜」は、「17LIVE」ユーザーであれば、誰でも参加が可能。イベント期間中は、ベビースターキャラクターのホシオくんをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト(有料)が用意され、オリジナルコラボレーションギフトの獲得ポイント数に応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、ベイビースターの限定デジタルプライズやグッズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
「ベイビースター〜国民的お菓子ベビースターラーメンとコラボ!〜」
○ベイビースターの限定デジタルプライズやグッズが贈呈
「ベイビースター〜国民的お菓子ベビースターラーメンとコラボ!〜」は、「17LIVE」ユーザーであれば、誰でも参加が可能。イベント期間中は、ベビースターキャラクターのホシオくんをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト(有料)が用意され、オリジナルコラボレーションギフトの獲得ポイント数に応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、ベイビースターの限定デジタルプライズやグッズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。