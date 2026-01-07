ゆりにゃプロデュース・プリチュー脱退の天宮しゅな、多数の殺害予告受け生誕祭中止「全員の安全を一番に考えた結果」
【モデルプレス＝2026/01/07】元Pretty Chuu（プリチュー）の天宮しゅな（20）が2026年1月7日、公式X（旧Twitter）を更新。殺害予告を受け、生誕祭を中止することを発表した。【※この記事では、性被害に関する詳細な説明が含まれています。内容に配慮が必要な方はご留意ください】
続けて「本イベントを楽しみにしてくださった皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し「なお、すでにチケットをご購入いただいているお客様につきましては、返金に関するご連絡を順次お送りいたしますので、今しばらくお待ちください」と返金対応を実施することを伝えている。
◆天宮しゅな、殺害予告受け生誕祭中止
天宮は、同月11日に東京・パームス秋葉原にて開催予定だったイベントについて「天宮しゅな生誕祭『愛のしゅないぱーでメロメロにさせちゃうもんっ』このたび、本イベントにつきまして、SNS上のリプライやDM等において多数の殺害予告が確認されました」「ご来場いただく皆様、ならびに出演者・スタッフの安全を最優先に考慮した結果、誠に残念ではございますが、運営判断により生誕祭を中止とさせていただくことなりました」と報告した。
また、「今回、生誕祭が中止という判断になってしまって、本当にごめんなさい。たくさん準備して、心から楽しみにしていたからこそ、私自身もとても悔しいです」と思いの丈をつづり、中止に至った経緯について「来てくれるみんな、出演者さん、スタッフさん、関わってくれる全員の安全を一番に考えた結果、この判断になりました」と説明。「楽しみにしてくれていた気持ち、応援してくれている気持ちは全部ちゃんと受け取っています。それだけは伝えさせてください」と記し、「今回の生誕祭は中止となってしまいましたが、これからもSNSでの活動は変わらず続け、これまで以上に全力で頑張っていきます」と今後について前向きな姿勢を見せていた。
◆生誕祭中止を発表・天宮しゅなって？
TikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃがプロデュースするアイドルグループ・Pretty Chuuは、2025年6月15日にデビューライブを実施。天宮は、同年8月に同グループから脱退。同年12月からは、株式会社One Lifeとエージェント契約を締結し、ソロアイドルとして活動している。（modelpress編集部）
◆天宮しゅな、脱退前に妊娠トラブル
2025年7月に実施されたYouTuber・コレコレの配信によると、天宮はゆりにゃの家で睡眠中にゆりにゃのパートナー・斎藤太一氏に襲われ、妊娠し、その後中絶したと告発。その後、斎藤氏はゆりにゃの自宅での出来事が不同意で行われたことを否定。一方、天宮は不同意性交であったことを主張し、双方の意見は食い違う状態に。同年8月3日、Pretty Chuuの公式Xは天宮の脱退に加えて、斎藤氏について「当グループ運営の一人である斎藤太一氏に、不適切な行動が見られた為、Pretty Chuu運営から除外することとなりました」と運営から除外することを発表した。
【Not Sponsored 記事】