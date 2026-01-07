¥â¥Ç¥ë¡¦emma¡¢´Ú¹ñ»öÌ³½ê¤Ø¤Î½êÂ°È¯É½ 2025Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÂà½ê¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/07¡Û¥â¥Ç¥ë¤Îemma¡Ê31¡Ë¤¬2026Ç¯1·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¤Î»öÌ³½ê¡ÖGOST AGENCY Korea¡×¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥¿¥À¡×Âà½ê¡õ´Ú¹ñ»öÌ³½ê½êÂ°¤ÎÈþ½÷¡¢¶á±Æ¸ø³«
emma¤ÏÆüËÜ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¤ÎÎ¾Êý¤ÇÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ´Ú¹ñ¤Î»öÌ³½êGOST AGENCY Korea¤Ë½êÂ°¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é13Ç¯¡£¿·¤·¤¯´Ú¹ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
2012Ç¯¤Ë¥×¥í¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿emma¤Ï¡¢2021Ç¯¤Þ¤Ç»¨»ï¡ÖViVi¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤½¤Î¸å¤â¡ÖÁõ±ñ¡×¡ÖNYLON JAPAN¡×¡Öhaco.¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤»¨»ï¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2018Ç¯¤Þ¤ÇTBS·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖA-Studio¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë11¡§00¡Á¡Ë¤Ç9ÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖER¡Ê¥¤¡¼¥¢¡¼¥ë¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯12·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥¿¥À¡×Âà½ê¡õ´Ú¹ñ»öÌ³½ê½êÂ°¤ÎÈþ½÷¡¢¶á±Æ¸ø³«
¢¡emma¡¢´Ú¹ñ»öÌ³½ê½êÂ°È¯É½
emma¤ÏÆüËÜ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¤ÎÎ¾Êý¤ÇÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ´Ú¹ñ¤Î»öÌ³½êGOST AGENCY Korea¤Ë½êÂ°¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é13Ç¯¡£¿·¤·¤¯´Ú¹ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡emma¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÂà½ê
2012Ç¯¤Ë¥×¥í¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿emma¤Ï¡¢2021Ç¯¤Þ¤Ç»¨»ï¡ÖViVi¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤½¤Î¸å¤â¡ÖÁõ±ñ¡×¡ÖNYLON JAPAN¡×¡Öhaco.¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤»¨»ï¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2018Ç¯¤Þ¤ÇTBS·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖA-Studio¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë11¡§00¡Á¡Ë¤Ç9ÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖER¡Ê¥¤¡¼¥¢¡¼¥ë¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯12·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û