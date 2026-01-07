産後の日テレ郡司恭子アナ、晴れ着姿に絶賛の声「レベチの美しさ」伯母写り込みも話題
【モデルプレス＝2026/01/07】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが1月5日、自身のInstagramを更新。和装での新年の挨拶を投稿し、反響が寄せられている。
郡司アナは「あけましておめでとうございます」と新年の挨拶をつづり、写真を投稿。淡いピンク色で肩から袖に柄が入った着物を合わせ、カメラに向かってにっこりと微笑む姿を披露した。写真の後ろにはモザイクのかかった人物が写っており「伯母へ、モザイクかけちゃってごめん笑」と写り込んでしまった伯母への謝罪の言葉を記している。
この投稿に「和装素敵」「とても似合ってる」「レベチの美しさ」「凛とした雰囲気最高」といった声や、「伯母様もお着物綺麗」「モザイク笑った」「正月から一家で着物着るなんて凄い」などの反響が寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）
郡司恭子アナ、晴れ着姿公開
郡司恭子アナの投稿に反響
