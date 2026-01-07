高見侑里アナ、第1子出産を発表 夫はflumpool尼川元気
【モデルプレス＝2026/01/07】フリーアナウンサーの高見侑里（38）が1月7日、自身のInstagramを更新。第1子出産を報告した。
【写真】美人アナと結婚した人気バンドメンバー
高見は「新年を迎え、一週間ほど経とうとしておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか」と切り出し「先日、無事に出産いたしました」と第1子の出産を報告。「これまで皆様からいただいた温かいお言葉が力となり、励みになりました」と感謝をつづり、「寒い日が続きますので、お身体を大切にお過ごしください」と伝えている。
高見は2019年3月31日に4人組ロックバンドflumpoolのベーシスト・尼川元気と結婚。2019年4月13日の「めざましどようび」（フジテレビ系）にて結婚を生報告した。2025年11月7日、第1子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人アナと結婚した人気バンドメンバー
◆高見侑里、第1子出産
高見は「新年を迎え、一週間ほど経とうとしておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか」と切り出し「先日、無事に出産いたしました」と第1子の出産を報告。「これまで皆様からいただいた温かいお言葉が力となり、励みになりました」と感謝をつづり、「寒い日が続きますので、お身体を大切にお過ごしください」と伝えている。
◆尼川元気＆高見侑里アナ、結婚
高見は2019年3月31日に4人組ロックバンドflumpoolのベーシスト・尼川元気と結婚。2019年4月13日の「めざましどようび」（フジテレビ系）にて結婚を生報告した。2025年11月7日、第1子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】