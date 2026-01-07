LE SSERAFIM、『SPAGHETTI』が米ビルボード・Spotifyチャート“逆走中”！年末ステージが話題に

ガールズグループLE SSERAFIMの『SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）』が、主要なグローバルチャートで目立つ成果を出し続けている。

2025年10月にリリースされた楽曲が新年も驚くべき人気を博し、“最強のK-POP第4世代ガールズグループ”らしい活躍を見せている。

1月6日、アメリカの音楽専門メディア、ビルボードが発表した最新チャート（1月10日付）によると、LE SSERAFIMの1stシングルの同名タイトル曲『SPAGHETTI』が「グローバル200」「グローバル（アメリカを除く）」でそれぞれ41位、29位を記録し、10週連続チャート圏内に入った。両チャートとも順位が先週に比べて2倍以上上昇した。

このような上昇傾向は、アメリカ最大規模の年越し特番の影響だと分析されている。LE SSERAFIMは12月31日（現地時間）、K-POPガールズグループとして初めて『Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2026』（以下、『ニューイヤーズ・ロッキン・イブ』）の現地ステージに上がった。

この日、4thミニアルバムの同名タイトル曲『CRAZY』と『SPAGHETTI（Member ver.）』のパフォーマンスを披露し、観客の熱い反応を引き出した。

『ニューイヤーズ・ロッキン・イブ』の公式YouTubeチャンネルに公開されたステージの動画は、1日で再生数約50万回を記録した。これは1月3日基準で、今回のイベントのパフォーマンス動画のうち、再生数1位となった。

同曲は、Spotifyでも明確な上昇傾向を見せている。1月1日付の「デイリートップソンググローバル」チャート188位を記録した後、連日順位を上げ、1月4日付のチャートには99位に安着した。

また、1月4日付のアメリカ「デイリーバイラルソング」に91位で再びチャートインした後、1月5日付では83位まで上がった。同チャートは、最近再生数や共有頻度などが急激に増えた楽曲のデータを集計し、順位付けを行っているだけに『SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）』の話題性を証明している。

なお、LE SSERAFIMは来る1月10日、台北ドームで開催される授賞式「第40回ゴールデンディスクアワード」に参加予定だ。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。