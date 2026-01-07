【Gift＋ 1/8 ホタル 春の贈り物Ver.】 予約期間：1月7日21時～2月28日23時59分 9月 発売予定 価格：7,260円

海外のホビーメーカー「Myethos」は、フィギュア「Gift＋ 1/8 ホタル 春の贈り物Ver.」を9月に発売する。1月7日21時より予約を開始する予定で、予約期間は2月28日23時59分まで。価格は7,260円。

本製品は、スマホゲーム「崩壊：スターレイル」より「ホタル」の私服姿を、同社のフィギュアシリーズ「Gift＋」から1/8スケールで商品化したもの。

朝のあたたかな陽射しを浴び、彼女の笑顔は明るく生き生きと輝いており、セーラー服とプリーツスカートはやわらかな光を湛え、メタリック塗装のボタンは穏やかな金色にきらめいている。

スカートの裾には、タンポ印刷で繊細に描かれた箔押しのチェック柄が施され、まるで光が流れているかのようで、そよ風がグラデーションの髪をやさしく揺らし、スカートのひだも軽やかに舞い、春の息吹をつめこんだ花束を両手に抱えるその姿は、すべての幻想と美しい夢をそっと胸に抱きしめている。

スケール：1/8スケール サイズ：全高 約206mm 素材：PVC、ABS、金属

(C) miHoYo. All Rights Reserved.

※画像はイメージになります。仕上がりのデザイン、プリント加工が異なる場合がございます。予めご了承ください。