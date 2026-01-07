松井珠理奈＆辻本達規、“東海愛”あふれる会見 西尾市の晴れ着、ミキモトの真珠、お土産に鮎菓子
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34 ※辻＝しんにょうは一点）が7日、都内で結婚会見を行った。多くの報道陣が集まるなか、金屏風の前にそろって登場した。そろって着用した晴れ着は愛知・西尾市の呉服店のもので「東海エリアを盛り上げたい」という共通した目標を持つ2人らしい会見となった。
【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈
出会いは11年前、辻本が名古屋駅でチラシ配りをしていた際に松井と遭遇したことから始まり、交際期間のデートは東海エリアの観光地やドラゴンズの試合を応援したり、ショッピングモールのフードコートで食事を楽しんだ。プロポーズは「東海エリアの紅葉の名所」で行い、婚姻届はきょう7日に松井の地元・春日井市に代理で提出している。
人差し指に婚約指輪、薬指に結婚指輪をつけ、お披露目した。「初めての旅行で三重に行ったとき『松井真珠店』というところがあって『私だ！』とネックレスを買ったんですけどそのときから真珠を喜んでいたので、婚約指輪は三重のミキモトさんの真珠が東海エリアでも有名ですし、すてきだったので」と選んだ理由を明かした。
今後の生活拠点は2人の話し合いの結果、辻本は「やっぱり名古屋を拠点に頑張ってきましたし、2人で名古屋に住みながら東海エリアで活躍をして、東京にお仕事にいけたらいいね」と引き続き、名古屋に置くことも報告した。
挙式や新婚旅行は未定。東京での仕事も多かったことからどちらで挙式するかも迷いどころだそうで、辻本は「間をとって静岡？」と冗談めかしつつ、松井は「結婚式を名古屋で披露宴を東京とかいろいろ考えています」と話していた。
松井はこの日の和装について「瀬戸物の帯留めがついていたり、愛知県のものをいれさせてもらった。名古屋の結婚式は派手なイメージがあると思うのですが華やかにさせていただきました」と笑顔。辻本は「僕はどんな服でも松葉づえなので…これを来て松葉づえで登場するのは恥ずかしいなと思うんですけど、地元のものが着れてうれしい」と喜びながら松井に「すごくきれいです」とはにかみながら感想を明かし、幸せオーラを振りまいた。
会見の最後は愛知・西尾市長などから祝電も読み上げられ、報道陣へのお土産は三重・津のタオルと岐阜の鮎菓子とこちらも東海の名産品を用意。辻本は「全国のみなさんに知ってもらって喜んでもらうことが恩返しになるのでは」と東京で会見を行った経緯を明かし、名古屋に戻った際にレギュラー番組などを報告する方針も明かしていた。
松井は1997年3月8日生まれ、愛知県出身。地元のSKE48だけでなく、AKB48のメンバーとしても活躍。2021年にSKE48を卒業。24年に独立して芸能活動を開始した。辻本は1991年5月17日生まれ、岐阜県出身。2010年からBOYS AND MENのメンバーとして活躍。舞台公演やライブ・イベント、バラエティー番組など、幅広く活動する。
2人は一部で結婚が報じられたことを受け、辻本の所属事務所・フォーチュンエンターテイメントが「事実」と認めていた。
