SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が7日午前11時から、都内のホテルで結婚会見を行い、今後について語った。

2人の結婚は元日付のスポニチ本紙が報道。同日に辻本の所属事務所が「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と認め、辻本もSNSで「事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」と説明していた。

2人は2014年に出会い、数年後に再会して急接近。約3年の交際を経て昨年11月26日に辻本がプロポーズして結婚を決めた。婚姻届はこの日、松井の地元・春日井市に提出した。

淡いピンクの着物の松井とグレーの着物を着た辻本が金屏風の前に登場。12月の公演でかかとを骨折した辻本は松葉づえをもって姿を見せた。

すでに同居しているという2人。入籍も地元でしており、地元への愛が強い。今後の生活の拠点について、辻本は「2人でもそこはたくさん話はしたんですけど、やっぱり僕は名古屋を拠点にずっと頑張ってきましたし、彼女もこの愛知が凄く好き。名古屋に住みながら、東海エリアでしっかり活躍をして、で、またこういう風に、東京にお仕事に行けたらいいねっていう話をしていた。名古屋を拠点に活動させていただきます」と今後も名古屋を拠点にしていくことを明らかにした。

新婚旅行、挙式・披露宴についてはボイメンの15周年ツアーなどで忙しかったこともり、まだ「白紙」の状態。「おいおい決めていきたい」とした。

◇松井 珠理奈（まつい・じゅりな）1997年（平9）3月8日生まれ、愛知県出身の28歳。08年、SKE48に1期生として加入。18年の選抜総選挙で初の1位を獲得。21年に卒業。現在は地元・春日井市の広報大使を務め、公式YouTubeチャンネルで趣味のサウナや農業を楽しむ様子を発信している。

◇辻本 達規（つじもと・たつのり）1991年（平3）5月17日生まれ、岐阜県出身の34歳。2010年に結成した「BOYS AND MEN」ではメンバーカラーは赤。岐阜県羽島市広報大使やスカパー！ドラゴンズの中日ドラゴンズ応援団長を務める。中京テレビ「あさドレ♪」にレギュラー出演中。