松居直美、元夫＆29歳息子との記念ショット公開 「実は別れた旦那さんが座長の大ファンでして、、、」近藤真彦と一緒に記念撮影
タレントの松居直美（57）が6日、自身のブログを更新。元夫＆息子・直樹さん（29）と共に写る“記念ショット”を公開した。
【写真】「元旦那さんも来てくれるなんて」松居直美＆元夫＆29歳息子の“記念ショット”
久しぶりの投稿となったこの日は、「明治座でのギンギラ学園物語 無事に楽しく 本当に楽しく舞台に立たせていただきました」と昨年末から年始にかけて出演した舞台を振り返り。
「近藤真彦座長の優しいお気遣いで 稽古中は西村知美ちゃんのお誕生日をお祝いできたり 1月3日には小堺一機さんのお誕生日のお祝いができたり とても楽しかったです」と主演の近藤真彦（61）を囲んだ共演者との集合ショットや、「いつも楽屋には、何かしらプレゼントがあり 役名入りのバッグをいただいたり 本当に美味しい海苔をいただいたり いつから用意して下さっていたんだろう？と、驚きの日々でした」と近藤からの贈り物も紹介した。
続けて「個人的には実は別れた旦那さんが座長の大ファンでして、、、息子と2人で楽しみに来て一緒に写真も撮っていただきました」と明かし、近藤、松居、元夫、直樹さんとの記念の“4ショット”を公開した。
コメント欄には「息子さんとも会えて良かったですね」「元旦那さんも来てくれるなんて素敵ですね」「直樹くんにとっても嬉しい写真でしょうね」「直樹くん元旦那様も楽しまれた事でしょう」「やっぱりマッチは偉大ですね！」などの声が寄せられている。
