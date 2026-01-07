俳優の横浜流星（２９）と広瀬すず（２７）が７日、都内で富士フイルムの「ｉｎｓｔａｘ™“チェキ”新製品発表会」に登壇した。

新たに発売される動画も撮れるチェキ「ｉｎｓｔａｘ ｍｉｎｉ Ｅｖｏ Ｃｉｎｅｍａ™」を持ち、２人は互いに動画を撮影しあった。縁日のようなセットの中で、広瀬がフラフープなどで遊ぶおちゃめなシーンを見事に収めた横浜は「いい表情を引き出したのかな」と楽しげにうなずいた。

２人は７日から全国で放映される新ＣＭ「お正月を写そう♪２０２６“チェキ™”続・運命のもちつき」篇に、吉沢亮とともに登場する。横浜は、映画「国宝」で共演した吉沢からのビデオメッセージで「本当にストイックな俳優さん」と褒められ、「撮影はおととしでしたけど、去年も３１日まで彼と会ってましたから、ずっと会っていたような気持ち」と笑顔で明かした。

２０２６年の抱負を聞かれると、広瀬は「いい意味でずっとマイペースにいつも通り頑張れたら。お仕事を頑張るためのリラックスの時間もいつもと変わらないペースで楽しみたいなと思いつつ、普段は映像も多いんですけど今年は舞台もやるので今年は健康に気をつけて頑張りたい」と思い描いた。横浜「大河ドラマも終わって節目の年になって、新たな挑戦も多くなると思うので気を引き締めて取り組んでいきたい」と意気込んだ。