時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは京都府の80代の方からのお便り。住んでいる集合住宅で仲良くなった友人の一人が、持病の悪化と足腰の衰えで、階段の上り下りが大変になり――。

集合住宅の3人組

私が住むのは、全棟合わせて70世帯の集合住宅。自然は豊かだけど、坂が多くて少し不便なところだ。私同様、高齢者のひとり暮らしが増えてきた。

「遠くの親戚より近くの他人」と言われるが、歳を重ねるとますます、ご近所づきあいは大切だ。これまでは人間関係が薄いほうが気楽だと思っていたが、ひとりになってからは寂しさも感じるようになった。

数年前、陽気で面倒見の良いY子さんが入居。彼女のおかげで高齢者の輪ができて、寂しさがやわらいだ。中でも私とS子さん、男性のTさんの3人は年回りも近く特に気が合って、たびたび集まってお茶会や飲み会、カラオケや花見などを楽しむように。

しかし、年齢の問題は重くのしかかってくる。私を含めた3人の婆は1階に暮らしているが、4階に住むTさんは、持病の悪化と足腰の衰えで、階段の上り下りが大変になってきたのだ。

Tさんの代わりに買い物に行ったり、病院に行く日はS子さんと私が4階まで迎えに行き、荷物を持ったりする。帰りも、Tさんから電話があるとタクシーが到着する場所で待機し、4階まで付き添う。また別の日は心細かったのか、Tさんは迎えのタクシーが着くなり、「一緒に乗ってほしい」と私に頼んだこともあった。

ある日、私は転んで大腿骨を骨折し、2ヵ月ほど入院することに。退院後は歩けるようになったものの、自分のことだけで精一杯になってしまった。買い物ぐらいは行けるが、階段を上って4階まで届けるのは大変だ。

そこで、ある作戦を思いついた。ロープの先に金具をつけ、袋に入れた荷物を上げ下げする方法、名付けて「ドローン作戦」。買い物を頼まれた品物や集合ポストの中の郵便物が、「ドローン」で部屋まで上っていく。

するとTさんが品物を受け取り、代金が下りてくる。一緒にゴミ袋なんかも下りてきて、集積場に運んであげたりもした。低層階に引っ越したほうがいいのでは、という人もいたが、Tさんは愛着のある部屋で一日でも長く暮らすことを望んでいたのだ。

ところがある日、電話をしても応答がない。みんなで4階に行くと、新聞がドアポストに差し込まれたまま。ノックしても返事がない。心配になって救急車を呼ぶと、中でTさんは倒れて動けない状態だった。

寒い時期で発見が遅れたこともあり、Tさんはほどなく亡くなられた。とても博識でいろいろなことを教えてくれ、「近いうちにピザパーティをしよう」と楽しみにしておられたのに……。

今は、4階を見上げるたびに「助けてあげられなくてごめんなさい。楽しい思い出をありがとう」とつぶやいている。

