映画字幕翻訳家になるという夢を43歳で叶えた戸田奈津子さんは、以来、1500本以上もの作品を手がけ、通訳を務めたスターとの親交も話題になるほど。病で左目の視力を失ったが、89歳のいまも仕事にプライベートにと精力的だ（構成：山田真理 撮影：藤澤靖子）

【写真】トムから毎年花束とメッセージカードが…

スーパースターから感謝を述べられて

3年前に「通訳業」のほうを引退したのですが、すべての仕事を辞めたと思った方もいらっしゃるかもしれません。「映画の字幕翻訳」の仕事は変わらず続けていて、いまも新作映画を1本抱えてバタバタしているところです。

かつて映画をフィルムで撮影していた頃は、字幕を入れて現像した後に映像を変更することはできませんでした。

ところが、いまの映画はほとんどデジタルなので、技術的にいくらでも修正できる。「あの場面を切って、こちらに入れました」とか、「このセリフを変えました」と言われたら、大急ぎで字幕も変えなければなりません。

以前なら、映画1本につき1週間から10日で仕上げて手放せた仕事が、最近では1ヵ月以上も振り回される。最後はもう、修羅場になるんです。

とくにハリウッドの大作映画はその傾向が強くて。今年公開された『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』なんて、完全に編集が終わったのは、トム（主演のトム・クルーズさん）たちが来日する世界最速公開イベント「ジャパンプレミア上映」のわずか1日前ですよ！

私がブツブツ文句を言ったものだから、舞台挨拶のとき、トムが客席にいた私に「トダさんには申し訳なかった」と謝ってくれました。（笑）

1992年にトムが初来日して以来、彼の通訳を務めてきました。コロナ禍でエンタメ業界が混迷するなか、彼が奔走して公開に漕ぎつけた『トップガンマーヴェリック』は、世界的な大ヒットとなって映画界に貢献しました。

彼は、観客を楽しませるためにいつも人並み外れた情熱をかけていて、大きな挑戦もいとわない。人柄も素晴らしいし、正真正銘のスーパースターです。

舞台上のトムはさらに、私の旭日小綬章受章のお祝いと33年になるつきあいに感謝を述べてくれて、その心配りがうれしかったですね。彼とは偶然にも誕生日が一緒で、毎年花束とメッセージカードがわが家に届きます。

じつは3年前、トムに通訳を引退すると伝えたんです。ずいぶん引き留めてくれたのですが、それまで伝えていなかった私の年を明かして、「年齢的に、通訳として100％の力を発揮できないのは、あなたにも申し訳ない」と言ったら、最後は理解してくれました。だって私、彼のお母さんと同い年なんだもの。

スターと呼ばれる人たちは、プロモーションの場で一生懸命に受け答えをしてくれます。それを瞬時に訳さなければいけないのに単語や名前がパッと出てこなかったり、メモをとるのが追いつかなくてもたついたりしたら、彼らに失礼ですから。

一方、字幕の仕事は自宅のPCで繰り返し確認できる。その点は瞬間勝負の通訳とは異なります。

視力を失う病にも嘆かず。オフには海外グルメ旅へ

映画字幕の仕事を始めて40年以上、多いときは年に50本もの仕事を抱えて働いてきました。

休みが取れたら海外へ出かけるのが楽しみ。食べ歩きが好きなのでだいたいフランス、イタリア、スペインが主な目的地です。ほとんどがレンタカーを借りての田舎巡りでした。

今年の夏、珍しく1ヵ月ほど時間ができたので、パリでアパートを借りて過ごしました。同行した若い友人2人は部屋を拠点にあちこち遠出していましたが、私は名所旧跡の類は卒業してもっぱら食べ歩き。行く店は、いわゆる三ツ星レストランから町場のビストロまでいろいろ。

ドア越しにちょっとのぞけば、「ここは美味しそう」とわかる。食い意地が張っているから、そのへんの勘は鋭いのです。（笑）

日頃から好きに飲んだり食べたりの暴飲暴食で、体に悪いことばかりしています。食事は1日2食が基本。座りっぱなしの生活で、運動は大嫌い。寝ないと翌日に頭が働かないから、睡眠は7時間しっかりと取ります。

ただ60歳の手前で、加齢黄斑変性になって突然、左目の視力を失いました。これは職業病というか、いろいろと酷使したのだから仕方ないなと。でも片目はまだ見える。この右目は、神棚に祀りたいと思うくらいありがたいと思っています。

ほかは人間ドックの検査でも悪いところがありません。若い頃から健康なのは、親からもらったDNAに感謝するしかないですね。



「子どもの頃は母や従妹たちと映画館に通いました。高校生になると友人を誘って。ロードショーは高くて行けないから、1本50円、3本立て150円の名画座へ」

戦争を生き抜いて、映画に夢中に

生まれは1936年。間もなく日中戦争が始まり、銀行員だった父は召集されて戦死。母は、女学校を出てすぐにお見合い結婚した相手に死なれて、私という乳飲み子を抱え、戦禍を生き抜きました。

母がいちばん大変だった時期は、疎開先の愛媛から焼け野原の東京に帰ってきた頃。幸い、母の実家は残っていたけれど、焼け出された親戚たちと暮らして、食べ物にも苦労していました。

母は、国が戦没者寡婦に職を与えるために作った、教職免許を取れる養成所に行きました。でも戦争中だから、学徒動員で工場に通う生徒の付き添いなどをしたようです。その後、母は会社員になり、60歳の定年まで勤めあげました。

日本中が荒廃して何もない時代、唯一の娯楽は映画でした。映画館といってもバラックみたいな粗末な建物で、椅子もベンチのところがあったくらいです。

フィルムは使い回しの傷だらけで、映像に「雨が降る」状態ね。途中でフィルムが切れて、映写技師さんがつなぐ作業の間は真っ暗に。それでも続きが観たいので、お客は黙って待っているんです。

子どもの頃は母や従妹たちと映画館に通いました。高校生になると友人を誘って。ロードショーは高くて行けないから、1本50円、3本立て150円の名画座へ。館によってプログラムが違うので、目当ての映画を探して東京中を駆け回りました。

夢中になったのは、洋画です。だって日本人が飢えているとき、『風と共に去りぬ』のような豪華な世界を作り上げていたのですから。主人公の日常を観るだけでも楽しかったし、俳優が話す言葉を知りたいと思って、中学の英語の授業にも夢中になりました。

同居していた祖母に、『LIFE』というアメリカの写真雑誌のキャプションを訳してあげて喜ばれたことが、今の仕事につながっているかもしれません。

英語教育に強いといわれた津田塾大学へ行きましたが、つい大学とは逆方向の電車に乗って映画館に通ったものでした。

字幕の面白さに目覚めたのは、高校生の頃。それを担う人に自分もなりたいと、英語字幕翻訳の第一人者だった清水俊二さんに「字幕の仕事がしたい」と手紙を送りました。清水さんには「難しい仕事だからあきらめなさい」と諭され、保険会社に就職。

けれども、会社勤めは性に合わずに1年半で退職。細々と翻訳のアルバイトを続けながら、年賀状で「あきらめきれません」と訴え続けたところ、清水さんも根負けしたのか（笑）、字幕ではないけれど、小さな仕事を回してくれるようになったのです。

