越乃リュウ「『推し』がいなかった私が、ほんの一瞬で心を撃ち抜かれた日」
100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第115回は「ファン心理入門、推し活の感覚」です。
* * * * * * *
どこか他人事だった「推し活」
「推し活」
それは誰かの存在が人生の原動力になり、会える日を指折り数えて日々を生きること。
残念ながら、これまでの人生を振り返っても、私は人生をかけるほどの存在に出会ったことがありません。
宝塚時代も、その後も、努力、根性、自己責任。
自分で立つことが基本姿勢だった私は、誰かを追いかけた記憶も、誰かを拝み倒すような気持ちも、正直よくわからないまま大人になりました。
そのせいか、「推し活」という言葉を、どこか他人事として眺めてきました。
「応援しています」と言われる立場にいながら、応援する側の心理を本当の意味では理解していなかったのだと思います。
ところが、そんな私が、ほんの一瞬で心を撃ち抜かれる出来事がありました。
タクシーに乗り込んだ帰り道で…
昨年の秋、ファンの皆様とご一緒した金沢の旅でのことです。
楽しかった金沢の旅も終わり、タクシーに乗り込んだ帰り道。
なぜか街がやけに賑やかでした。
その日、金沢では毎年恒例の「金沢プライドパレード（レインボープライド主催）」が開催されていました。
たまたまタクシーがその近くを通り、たまたま知り、そして本当にたまたま、その流れの中に、ドリアン・ロロブリジーダさんを見つけてしまいました。
街の空気を根こそぎ塗り替えてしまうような圧倒的なオーラ。
大好きで、YouTubeなどもよく拝見していた、あのドリアンさんです。
偶然が三つ重なると、人は「運命」という言葉を使いたくなるものです。
考えるより先に体が動いていました。私はタクシーのドアを開け、大声で叫んでいました。
「ドリアンさーん！ドリアンさーん！」
声が大きくてよかったと、この日ほど自分を誇らしく思ったことはありません。
かなりの距離があったにもかかわらず、ドリアンさんは振り返り、
「はーい！」
と、こちらを向いてくださったのです。
「ドリアンさーん、応援していまーす！」
「ありがとう！！」
そう、にこやかに応えてくださったのです。
ファンの皆様とご一緒した金沢の旅
それだけで、世界が少し特別になる
たった一言、二言。それだけのことです。
なのに、ものすごく嬉しい！
さっきまでの静かな金沢の景色を、いとも簡単に極彩色にしてしまう一瞬の出来事。
タクシーの中で、しばらく心臓が落ち着きませんでした。
そのとき、これまで何度となく読んできたファンレターの、あのフレーズが頭に浮かびました。
「目が合って、気になり始めました」「運命だったのかもしれません」
…あぁ、なるほど。こういうことなのか。
目が合った。
声が届いた。
返事があった。
笑ってくれた。
それだけで、世界が少し特別になる。
たった一瞬の出来事なのに、「もう一度会いたい」という気持ちが、確かに芽を出し始めていました。
推し活とは、理屈ではなく、偶然のタイミングと、少しの勘違いから始まるものなのかもしれません。
着流しで巡った金沢の街。楽しかった旅の終わりに…
「たまたま目が合っただけなのに、気づいたら気になりはじめていた」
「たまたま」を「運命」と呼びたくなる、あの感じ。それが推し活の入り口なのでしょう。
人生は油断なりません。
今年の私の目下の夢は、ドリアン・ロロブリジーダさんのステージを観に行くこと、になりました。
どうやら私は、未知の世界に足を踏み入れてしまったようです。