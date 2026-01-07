水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第11話「老人と寧々」が1月7日、放送される。

【写真】右京は腕を振り上げてポーズを決め…

ゲスト出演は、茅島みずきさん、嶋田久作さん。

「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。

＊以下、1月7日放送回のネタバレを含みます。

第11話あらすじ

亀山薫（寺脇康文）は、数年前に政治家宅の金塊を巡る事件で知り合ったミステリーマニアの大学生・大門寺寧々（茅島みずき）と偶然再会する。



（『相棒 season24』／(c)テレビ朝日）

寧々は今、学内の読書サロンで発生した、ある事件を追っているという。

その事件とは、蔵書のミステリー小説の余白に、ネタバレを書き込んでいる不届き者がいるというもの。

それが許せない寧々は、サロンの管理人を務める蘇我文在ヱ門（嶋田久作）という初老の男性と、犯人を追っているらしい。

問題のサロン

興味を持った杉下右京（水谷豊）は、問題のサロンを訪問。

そこで、ある騒動に遭遇する。

さらに薫も、伊丹憲一（川原和久）たち捜査一課の面々を引き連れて合流しようとするが!?

周囲が物々しくなる中、右京と寧々は、蘇我たちと改めて“連続ネタバレ書き込み犯”特定に動き出す。