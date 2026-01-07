「私じゃない方が良かったですかね？」あみち。、重加工ショットにセルフツッコミ!? 「ギリあみち笑」
人気TikTokerのあみち。さんは1月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。モデルを務めたアパレルブランドの広告画像を公開し、ファンから注目を集めています。
【写真】あみち。、やり過ぎな加工に苦言？
この投稿には、「ギリあみち笑」「加工神すぎて余計に可愛さ爆発してるだけだよ〜〜〜」「なんて勿体ないことを、、あみちそのままの顔のが可愛いのに」「事務所とかから要望でもない限りモデルさんの顔を加工するのって失礼よねと俺個人は思います」との声が寄せられました。
また、あみち。さんは当該投稿することを、同アパレルブランドのプロデューサー・伊藤桃々さんへ事前に伝えていたようで、「しっかり事前に連絡してくれてあみちいい子なのwwww」と、伊藤さんからのコメントが見られました。
(文:勝野 里砂)
「面白いから載せてみるwww」あみち。さんは「モデルさん私じゃない方が良かったですかね？ってくらい加工してくれて神 面白いから載せてみるwww」とつづり、2枚の画像を投稿。アパレルブランドの公式Instagramが公開した投稿のスクリーンショットで、あみち。さんがモデルを務めたショットが写っています。画像を見ると、確かに普段のあみち。さんとは違った雰囲気にも見えます。
アイドルとしても活躍中モデルやプロデュース業と並行して、8人組アイドルグループ「Sweet Alley」でも活動しているあみち。さん。同グループはアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL2019』をきっかけに結成し、あみち。さんは2025年6月から活動を開始しています。同年10月には、幕張メッセでのワンマンライブを成功させており、今後の活躍が楽しみなグループです。
