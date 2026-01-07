いよいよ始まったNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】豊臣政権事実上の副権力者となる秀長。しかしその表情は…

1月4日に放送された第一回「二匹の猿」では藤吉郎ことのちの豊臣秀吉と、小一郎ことのちの秀長が登場。さらには主君・織田信長もそうそうたる重臣たちを前に迫力ある様を見せるなど、早速盛り上がりを見せています。

その一方で、放送開始から間もない＜冒頭のあるシーン＞に目を留めた視聴者の中には、この先に待ち受ける不穏な展開を予感している方も多いようで…

＊以下第一回のネタバレを含みます。

＜第一回のあらすじ＞

尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎（仲野太賀）は、田畑を耕し土とともに生きる暮らしに満足しながら日々をすごしていた。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

ある日、野盗の集団が村を襲い、幼なじみの娘・直（白石聖）が連れ去られそうになる。

そのピンチを救ったのは８年ぶりに村に帰ってきた兄の藤吉郎（池松壮亮）だった。

若き戦国武将・織田信長（小栗旬）に仕官し、大出世を夢見る藤吉郎は、小一郎に自分の家来になるよう願い出るが…。

秀吉が天下人となるも…

冒頭、二匹の猿が躍動するアニメーションにて幕を開けた『豊臣兄弟！』。

大根を手にした猿が、秀吉こと若き日の藤吉郎に。銭を手にした猿が小一郎こと秀長へと姿を変えていきます。

そして安藤サクラさんによるナレーションが。

「むか〜しむかし。尾張国中村の地に貧しくもたくましく生きる兄弟がおりました。これはそんな名も無き２匹の猿が、どん底の暮らしから戦乱の世を天下人へと駆け上がる夢物語にございます」

すると画面には、成長した秀吉・秀長の姿が映し出されます。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

周囲が金色に輝く大坂城らしき広間で、見渡す限り平伏する大名らを前にするも、微塵の笑みもなく、また互いの目線をかわすこともなく、ただ前を見据える二人。

「果たして嘘か真か、お気を付けあれ。彼らは人たらし。決して心奪われませぬように」とのナレーションが続くと、ドラマはいよいよ本編へと入っていくのでした。

視聴者の感想は

史実では多くの人が知っているように、天下人となる秀吉。

なお、馬蘭の兜を前にした大坂城で、秀吉・秀長が並び立つことができた時代と考えると、ここで描かれたのは、九州平定や聚楽第完成の後から小田原征伐前後にあたる、1587年から1590年ごろを描いたシーンだと思われます。

関白という地位を得て、ついに天下人となった秀吉。そしてその立身出世を支えた秀長、という関係性のはずですが、ドラマでの表情は冷たいまま…。

そのため視聴者からは「冒頭、権力者となった豊臣兄弟がさほど嬉しそうな顔もしていない辺りが、このドラマの行く末を暗示してるようで、これは見続けようと思いました」「豊臣兄弟、一点褒めたいのは冒頭の天下人となった秀吉と秀長が全く嬉しそうじゃないのが伝わってくるところ」「権力を得ても重さしかない感、めちゃ伝わる」「秀吉は白を基調とした衣服、秀長は黒を基調とした衣服であり、＜表裏一体＞＜光と影＞といった2人の関係を衣装の色に表しているのかな？と思いました」「天下人になった藤吉郎と平伏する大名達を見ている小一郎の場面があったのが個人的にツボ。この大河の最重要場面はここという提示をしてくれたのとその場面の選択が良いよね…」といった声があがっていました。

ーーー

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。