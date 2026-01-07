月1000円では「リターンを実感しづらく、意味がないのではと思った」39歳女性の積立投資2年目
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、子ども、両親、兄
▼金融資産
年収：300万円
現預金：200万円、リスク資産：103万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：13万円
・日本株：90万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2024年から
・eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）／NISA：2024年から
2024年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額は2商品にそれぞれ「月1000円」からスタートし、ボーナス時には「1万円」などと調整しながら、現在は「月5000円」。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績についてはオール・カントリーが「元本8万3000円→評価額9万7000円」、S&P500が「元本3万5000円→評価額3万9000円」と、利益が出ている様子です。
「運用期間が短く積立金額も低いことから、2商品ともに大きな変化はなく、運用している実感はありませんでした。マイナスに振れても1000円程度のことだったので、気にも留めていませんでしたが、トランプショック後から10％を超えるプラスを感じるようになりました」と説明されています。
一方で、「積立金額が低くリターンを実感しづらかった期間は、意味がないのではと疑問に思い、やめたくなった」と悩んだこともあると言います。
とはいえ現在は「積み立てを続けることを決めています。市場に立ち続けることが成功の秘訣（ひけつ）だと投資の先輩から教わりました」とのこと。
引き出す時期は「年金生活が始まる65歳頃から、いわゆる4％ルールで取り崩す可能性が高い」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
