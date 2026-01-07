Photo: ヤマダユウス型

グローバル向けには2025年末に発表されていましたが、やはり日本にも来ましたよ。Nothing（ナッシング）の新スマホ「Phone (3a) Lite」が、日本向けに発表されました！

Photo: ヤマダユウス型

Nothingブランドとしては、初めて明確にエントリー向けを謳ったモデル。ミドルモデルの「Phone (3a)」、フラッグシップの「Phone (3)」と合わせて、Nothingの輪がさらに広がりましたね。

販売チャンネルはNothing.techと楽天モバイル。Nothing.techでの販売価格は4万2800円。1月7日から予約スタートで、1月15日から発売です。容量はRAM8GB+ストレージ128GBモデルのみ。

削ぎ落としつつも機能と遊び心は忘れず

Photo: ヤマダユウス型

スペックから見ていくと、採用しているSoCはCMF Phone 2 Proと同じMediaTek Dimensity 7300 Pro。CMF Phone 2 Proの価格も4万2800円（割引時）なので、スペックに大きな違いはなさそうです。バッテリー5,000mAhが心強い。

Photo: ヤマダユウス型

ディスプレイは6.77インチのAMOLED。ピーク輝度は3,000ニトと、ミドルモデルに迫る数値を叩き出しています。前面・背面ガラス共に硬質ガラスを採用。

Photo: ヤマダユウス型

サイドは滑りにくいマットな仕上げ。Nothing独自のAI機能を呼び出すEssential Keyも搭載しています。ディスプレイのエッジがカーブしていて、エントリーらしからぬリッチな手触りですね。

して、Nothingといえば透明デザインとLEDライトが特徴。「Phone (3a) Lite」も透明要素はガッツリ継承していますが、ライトについてはコンパクトになりました。

Photo: ヤマダユウス型

背面右下に「Glyphライト」という新要素を搭載。従来は大胆に描かれていたLEDライトを、シンプルな1つのライトに簡素化した形です。

GIF: ヤマダユウス型

ディスプレイを下に向けた状態でも、Glyphライトが光ることで通知や通話をお知らせ。点滅のパターンはユーザー側でカスタムでき、さらに写真撮影時はタイマーのカウントとしても機能します。悪目立ちしなくなったという意味では、このくらいの遊び心がちょうど良いかも？

4cmまで寄れるマクロカメラ

次はカメラを見ていきましょう。

Photo: ヤマダユウス型

50MPのメインカメラ+8MPの超広角+4cmまで近接できるマクロカメラのトリプル仕様。インカメラは16MPで、「Phone (3)」にも使われている画像処理エンジン「TrueLens Engine 4.0」を搭載。

「あれ、望遠レンズじゃないんだ」と思っていたら、Nothing Japanマネージングディレクターの黒住吉郎さんいわく、望遠よりもマクロ撮影の需要の方が高いそうな。みんな近寄って撮りたいんだねぇ。

Photo: ヤマダユウス型

近接4cmでのマクロは、すんごい近寄れます。「Phone (3)」のマクロ撮影が10cmなので、マクロに関してはフラッグシップを上回る寄りっぷりです。

Photo: ヤマダユウス型

こちらは黒住さんが実際に撮影した胡蝶蘭のマクロ撮影。4万円台スマホでここまでの表現ができるのは、なかなか楽しげじゃあないですか。料理の質感もダイナミックに表現できそうです。

その他の仕様としては、IP54の防滴・防塵仕様、FeliCa対応、eSIM対応（物理SIMは2枚）、最大2TBのmicroSDカードスロット搭載。ワイヤレス充電は非搭載です。

楽天モバイル限定カラー、今回もあります

Photo: ヤマダユウス型

カラーはホワイトとブラックのほか、楽天モバイル限定でレッドが登場。この赤がかなりユニークで、Nothingらしさを反転させたような2Pカラー感が面白い。「Phone (3a)」ではブルーが限定カラーでしたが、さすがに赤の方が目立ちますね。

また、発売時はAndroid 15およびNothing OS 3.5を搭載しています。最新のAndroid 16およびNothing OS 4.0へのアップデートは、発売後順次行なっていくとのこと。

Photo: ヤマダユウス型

改めて価格や発売日情報はこちら。レッドは楽天モバイル限定のカラーです。この価格はNothing.techでの販売価格で、楽天モバイルでの価格は変更の可能性があります。

最速でゲットしたいなら今週末のイベントへ！

2025年1月10日〜11日の2日間、Nothing×楽天モバイルのスペシャルイベントが代官山T-SITE GARDEN GALLERYにて開催予定です。

イベントでは「Phone (3a) Lite」の実機展示、および販売・契約も可能です。つまり、発売日よりも先行して購入できる貴重な場ということですね。日本最速で実機に触れたいなら、この週末は代官山へGo！

Nothing Headphone（1） 33,830円 Amazonで見る PR PR

Source: Nothing