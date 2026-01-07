ミッキーマウスたちのクールな表情がカッコイイ！ 「ディズニーキャラクター／クール！コレクション2026」発売
インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじオンライン」より、クールな表情のミッキーマウスたちをデザインした「ディズニーキャラクター／クール！コレクション2026」が、1月7日（水）から発売された。
【写真】ピーター・パンやニックも素敵！ 「ディズニーキャラクター／クール！コレクション2026」景品一覧
■オリジナル衣装に注目
今回登場する「ディズニーキャラクター／クール！コレクション2026」は、ミッキーマウスやグーフィー、マックスの、オリジナル衣装のイラストが注目のオンラインくじ。
黒とボルドーを基調にした衣装に身を包んだミッキーマウス、グーフィー、マックスをはじめ、ジム・ホーキンズ、ピーター・パン、ニック・ワイルドら人気キャラクターのクールな表情がカッコイイ商品が集結。
リングやブレスレットなど実用的なアイテムから、マルチクロスやアクリルスタンドなど飾って楽しめるアイテムなど多数ラインナップにそろう。
なお、「セガ ラッキーくじオンライン」は、クレジット決済のほかキャリア決済やPayPay、Amazon Pay、楽天ペイなど利用可能だ。
