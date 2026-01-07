à·Ú¥È¥é½÷»Òá»°ÅÄÍªµ®¡¢°µ´¬¤ÎÁ¬Åò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Öº£Ç¯¤â»°ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥µ¥¤¥¥ç¡¼¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡à·Ú¥È¥é½÷»Òá¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄÍªµ®¤¬°µ´¬¤ÎÁ¬Åò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢»¨»ï¡Ö¥¢¥µ·Ý¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡×(ÆÁ´Ö½ñÅ¹)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¡£Çò¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥Ð¥±¥Ä¤ä¥Ç¥Ã¥¥Ö¥é¥·¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Á¬Åò¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¥É¥¥Ã¤È¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬...¤À¤¤¤¹¤¤ÊÁ¬Åò¤Ç»£±Æ¤â..¤½¤Î»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂçÃÀ¤ËÈ©¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»É·ãÅª¤ÊÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº£Ç¯¤â»°ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥µ¥¤¥¥ç¡¼¡×¡Ö¤¿¤ï¤ï¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»°ÅÄ¤Ï2023Ç¯3·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡×¤Ç·Ú¥È¥é¤ò±¿Å¾¤·¤ÆÎ¹¤ò¤¹¤ë¡Ö·Ú¥È¥é½÷»Ò²¼Æ»Î¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÃ´Åö¤·¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£