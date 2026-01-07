ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥Õ¥§¥¹½Ð±é¼Âà¢ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª...¥Ú¥Ã¥È¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥Ü¡¼¥¤¥ºà²óÉü¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥ó°ÂÅÈ¡Ö²¿¤ò¤ªÇã¤¤Êª¤·¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËPSB¤¬!
¡¡±Ñ¥·¥ó¥»¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ú¥Ã¥È¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆüËÜÂÚºßÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢1·î4Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Örockin'on sonic 2026¡×¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î½Ð±é¤ò¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Ë¡¼¥ë¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êµÞî±¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Ë¡¼¥ë¤Ï¡¢ÆüÍËÆü¤ËPSB¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤«¤é½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤È¥¯¥ê¥¹¤Ï¡¢º£Ìë¤ÎÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¤Î#Dreamworld¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¡¢¶âÍËÆü¤Î¿À¸Í¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¡¼¥ë¤ÎÂÎÄ´¤Î²óÉü¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²óÉü¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö2026Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆó¿Í¤Î¿·¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö²¿¤ò¤ªÇã¤¤Êª¤·¤¿¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Ö¥Ú¥Ã¥È¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Ï6Æü¤ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÌµ»ö½ª¤¨¡¢»Ä¤ëÆüÄø¤Ï9Æü¤Î¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£