¡¡¡ÖÆüËÜ¿ÍOL¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¹ÓÌÚº´ÊÝÎ¤(SAO¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬NBAÆüËÜÈÇ¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖOL¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSAO(º´ÊÝÎ¤)¤µ¤ó¤¬¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º vs¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÀï¤ò #NBA¸½ÃÏ´ÑÀï¡×¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¡¢È¬Â¼ÎÝ¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö28¡×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¹ÓÌÚ¤Î»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤NBA¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¥µ¥ª¤¬´ÑÀï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤è¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÎSAO¡×¡Ö·¯¤Ï¤â¤¦¥¹¥¿¡¼¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹ÓÌÚ¤Ï²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤­¤Ê¤¬¤é¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ºòÇ¯7·î¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿OL»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Ð¥º¤ê¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤â¥·¥§¥¢¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÆüËÜ¿ÍOL¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£