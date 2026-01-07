ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・大川市向島で建物火災 約30分後にほぼ消火 （1月7日… 【続報】福岡・大川市向島で建物火災 約30分後にほぼ消火 （1月7日午後0時16分ごろ発生） 【続報】福岡・大川市向島で建物火災 約30分後にほぼ消火 （1月7日午後0時16分ごろ発生） 2026年1月7日 12時33分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、7日午後0時16分ごろ、大川市向島（目標:若津内科皮膚科医院北東側）で建物火災が発生した。同0時45分にほぼ消火した。現在、残り火を確認している。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 北九州市で男性が通行中の小学生男児に無言で近づき平手打ち 小倉北区古船場町付近で暴行事案発生 男は40〜70歳の中肉、鼻ひげ、白色マスク 佐賀・嬉野市で火災 嬉野町下野丙、三坂、西九州茶業農業協組連合会付近 約5時間13分後に鎮火（1月6日午後3時35分ごろ発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, 埼玉, 介護, 神事, 金属加工, 住宅, 配線, 介護タクシー, 在宅医療, 静岡