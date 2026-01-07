SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が7日、都内のホテルで結婚会見を開いた。SKEを支えた絶対的エースが、幸せいっぱいの報告。近年は、そんな時代を築いたアイドル達が続々と結婚を発表している。

5日にはハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Berryz工房」（無期限活動停止中）のメンバーである夏焼雅（なつやき・みやび＝33）が自身のSNSを更新。一般男性と結婚したことを報告した。

嗣永桃子、鈴木愛理との3人でのユニット「Buono！」としても活動。楽曲「初恋サイダー」は現在も多くのアイドルがカバーするなどカルト的な人気を集めている。

昨年も元アイドルの幸せ報告が相次いだ。12月3日には元乃木坂46メンバーで「さゆりんご」の愛称でお茶の間でも人気のタレントの松村沙友理（33）が3日、自身のインスタグラムを更新。結婚と第1子妊娠を公表した。同20日には、元乃木坂46の北野日奈子（29）と音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝（45）が20日にそれぞれのインスタグラムを更新し、結婚を発表。

同年11月10日には歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と、元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が東京・ホテルニューオータニで婚約会見を行った。

同年4月には元乃木坂46の永島聖羅（31）と俳優の市川知宏（34）が結婚を発表。同年3月末には元乃木坂46の井上小百合（31）が5人組ボーイズグループ「7ORDER」の長妻怜央（27）と結婚と第1子妊娠を発表していた。

昨年は男性アイドルも結婚ラッシュ。ENTERTAINMENT所属のデビュー済みタレントは5人が結婚を発表した。

25年は1月3日に元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さんとの結婚発表で世間を驚かせたWEST.の桐山照史が口火を切ると、2月24日にはSUPER EIGHTの大倉忠義が一般女性との結婚と、お相手の妊娠を公表。続いて同グループの村上信五が10月14日、WEST.の神山智洋も同月24日と結婚発表が相次いだ。そして12月28日、DOMOTOの堂本光一が一般女性との結婚を発表した。