緒形敦『豊臣兄弟！』で織田信澄役「細かな心情を汲み取り、丁寧に演じていきたい」【コメント全文】
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の追加キャストが7日に発表。緒形敦が、織田信澄役で出演を果たす。
【写真】森蘭丸を演じる美男子
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。仕えたため疎遠に。豊臣兄弟から、正勝との橋渡しを頼まれる。
緒形演じる信澄は、信長の弟・信勝の長男。父が謀反の疑いで信長に謀殺されたのちは、柴田勝家の下で育つ。明智光秀の娘婿となり、信長からの信任も厚い。
【緒形敦】
■出演のオファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。
役者として、大河ドラマに出演することは目標の中の一つなので、本当に嬉しかったです。また織田信長の甥で明智光秀の娘婿という重要な役を頂けてとても光栄です。
■演じるにあたっての意気込みをお聞かせください。
信澄の奥底にあったであろう細かな心情を汲み取り、丁寧に演じていきたいと思います。
