桃井かおり、手作り七草粥を披露 豊富な付け合わせ＆器に反響「海苔の佃煮の器がかわいい」「トッピングの数々で素敵な朝〜」
俳優の桃井かおりが7日、自身のインスタグラムを更新。付け合わせたっぷりの手作り七草粥を公開した。
【写真】「”胃にやさしいの今年も宜しく！”ガッテンです！」桃井かおりの豊富な付け合わせが印象的な手作り七草粥
桃井は「七草粥〜ぅ”胃にやさしいの今年も宜しく！”ガッテンです！」とコメントし、青々とした緑がアクセントとなった七草粥が並んだ食卓の写真をアップしている。
続けて「キャベツ浅漬け、鮭、山椒じゃこ、エゴマ、海苔佃煮（砕け海苔煮ただけ〜） 胃に愛でたい朝〜」と、豊富な付け合わせを紹介し、簡素ながらもボリューム満点な食事を披露した。
桃井の手料理に、コメント欄には「身体がホッコリしますね」「海苔の佃煮の器がかわいい」「トッピングの数々で素敵な朝〜」「美味しそう」などの反響が寄せられている。
