グリーンランド狙うトランプ政権の「力ずく」に警戒…大統領報道官、米軍活用も「常に選択肢の一つ」

【ワシントン＝池田慶太、ロンドン＝横堀裕也】米ホワイトハウスのキャロライン・レビット大統領報道官は６日、読売新聞の取材に対し、デンマーク自治領グリーンランドの領有に向けて「様々な選択肢」を協議していると声明で明らかにした。

米軍活用も「常に選択肢の一つ」と述べた。南米ベネズエラへの軍事作戦に続き、力で現状変更を試みる可能性を示唆した。

レビット氏は声明で、グリーンランド領有は「国家安全保障の優先事項」とし、「北極圏における敵の抑止のために重要だ」と説明した。北極圏で資源開発や軍事活動を活発化させる中露が念頭にある。「トランプ大統領とそのチームは、重要な外交政策目標を追求するために様々な選択肢を議論している」とし、「米軍を活用することは常に最高司令官の利用可能な選択肢の一つだ」と強調した。

米政権は「西半球」と呼ばれる南北米大陸周辺を「勢力圏」とみなし、他国の影響力を排除しようとしている。グリーンランド領有を目指すのもその一環だ。

米政権は３日、ベネズエラで軍事作戦を実行し、反米左派ニコラス・マドゥロ大統領を拘束した。直後からグリーンランド領有の主張を強めており、軍事力行使に警戒が広がっている。

トランプ氏は４日、「国家安全保障の観点からグリーンランドが必要だ。非常に戦略的（な土地）だ。グリーンランドはロシアや中国の船だらけだ」と記者団に語った。スティーブン・ミラー大統領次席補佐官も５日、ＣＮＮの番組で「グリーンランドは米国の一部であるべきだ」と述べた。

一方、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（電子版）は６日、ルビオ米国務長官が米連邦議会の指導部に対し、グリーンランドの「購入」を目標にしていると説明したと報じた。関係筋の話としている。

欧州諸国は、米政権の姿勢に危機感を強めている。英独仏伊など６か国とデンマークの首脳は６日の共同声明で、「デンマークとグリーンランドについて決めることができるのは、デンマークとグリーンランドのみだ」と訴えた。ノルウェーやスウェーデンなど北欧４か国とデンマークの外相も６日、「北極圏の安全保障は、国境の不可侵を含めた国際法の順守に基づく」とする共同声明を出した。